تصویری از انیمیشن سریالی Tiana از دیزنی منتشر شد

در نمایشگاه D23 Expo تصویری از انیمیشن سریالی Tiana از سوی سرویس آنلاین دیزنی پلاس ارائه شده است.

سرویس آنلاین دیزنی پلاس در حال توسعه نسخه‌ای فرعی بر اساس انیمیشن سینمایی The Princess and the Frog است؛ این نسخه فرعی نیز یک انیمیشن سریالی به عنوان Tiana است که حالا جزئیات بیشتری از آن آشکار شده و تصاویری از آن در رویداد D23 Expo به نمایش گذاشته شدند.

در ادامه تصویر منتشر شده از انیمیشن سریالی «تیانا» را مشاهده می‌کنید، تصویری که شخصیت‌های تیانا، شاهزاده نوین و تمساح لو را در حالتی موزیکال به نمایش گذاشته است. این انیمیشن سریالی تازه، نسخه‌ای فرعی و دنباله‌ای برای انیمیشن سینمایی «شاهدخت و قورباغه» محصول سال ۲۰۰۹ میلادی است.

منبع متن: gamefa