با اینکه این تیزر نبستا کوتاه است، اما نگاهی به چهره‌های فصل اول و جدیدی که به فصل دوم می‌آیند، به ما می‌دهد. از چهره‌های جدید می‌توان به کیتلین دیور (Kaitlyn Dever) در نقش ابی (Abbie) و کاترین اوهارا (Catherine O’Hara) اشاره کرد که ظاهرا نقش شخصیت جدیدی با نام گیل (Gail) را بازی خواهد کرد. در ادامه نگاهی عمیق‌تر به تریلر خواهیم داشت بنابراین بهتر است که خود را برای اسپویل‌های احتمالی آماده کنید. اگر سری بازی‌ها را تجربه نکرده‌اید، بهتر است که به انتهای مطلب مراجعه کنید و تنها به تماشای تیزر بسنده کنید.

اولین کلیپی که در تیزر می‌بینیم، شامل الی در حال تماشای صحنه مهمانی می‌شود که شباهت زیادی به بازی دارد.

در حالی که این صحنه پخش می‌شود، صدای زنی را می‌شنویم که می‌پرسد: «آیا به او آسیب زدی؟» و پدرو پاسکال در نقش جوئل پاسخ می‌دهد:«نه». سپس تیزر به دست پر از زخم الی و خالکوبی‌اش می‌پردازد. در بازی مشخص می‌شود که بین رویداد‌های لست آو آس ۱ و ۲، الی علامت گاز گرفتگی خود را که در مرکز خرید به همراه دوستش رایلی در طول بسته‌ی الحاقی Left Behind دریافت کرد، ابتدا با سوختگی شیمیایی و سپس با خالکوبی کردن توسط دوستش کت (Cat) می‌پوشاند. به نظر می‌رسد لحظه‌ای که در تیزر به اشتراک گذاشته می‌شود، مربوط به زمان خالکوبی الی است که نشان می‌دهد ممکن است در طول فصل دوم سریال با کت ملاقات کنیم یا شاید این فقط یک صحنه فلش بک کوتاه باشد و دست‌های او تنها چیزی است که بتوانیم ببینیم.

بعد از دیدن بازوی الی، خانمی را می‌بینیم که با جوئل صحبت می‌کند و این شخصیت احتمالی گیل با بازی کاترین اوهارا است. در گذشته به نظر می‌رسید که اوهارا نقش یکی از اعضای گروه WLF یا یک سرافیت را بازی می‌کند، اما حداقل با توجه به رابطه به ظاهر نزدیکش با جوئل در تیزر، به نظر می‌رسد که او ساکن جکسون باشد.

اوهارا قبلا گفته بود که صحنه‌هایی را با جوئل و الی فیلمبرداری کرده است، بنابراین شاید او سعی می‌کند در طول صحنه‌های جکسون به عنوان یک میانجی بین این دو عمل کند. کسانی که بازی دوم را انجام داده‌اند می‌دانند که بین جوئل و الی پس از مسائل قسمت اول، کمی کدورت وجود دارد. نظریه دیگر این است که او نوعی مشاور یا نوعی تراپیست است که جامعه جکسون به او اعتماد می‌کند. قبلا گفته می‌شد که نقش او در این سریال یک شخصیت کاملا جدید است، بنابراین می‌تواند برای این کار مناسب باشد. فصل اول همچنین به آسیب‌های روحی و روانی جوئل پرداخت، بنابراین این می‌تواند تکامل بعدی سفر او باشد.

در صحنه بعدی مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی می‌افتد. الی را می‌توان در حالی که کسی کمی خارج از صفحه نمایش سعی می‌کند او را روی تختی نگه دارد، در حال فریاد زدن مشاهده کرد. شاید این یک رویای آسیب‌زا است که الی می‌بیند و خودش را در بیمارستان فایرفلای تصور می‌کند که نمی‌تواند جلوی جوئل را از قتل عام آن‌ها بگیرد. با این حال شاید فرد دیگری مواد شیمیایی را روی جای زخم او ریخته و الی از درد فریاد می‌زند. این نشان می‌دهد که الی و جوئل به چندین عضو دیگر از جامعه جکسون اعتماد کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان به طور قطع در مورد این صحنه نظر داد.

صحنه‌ی بعدی منظره‌ای برفی با دیوارهای بزرگ جکسون را نشان می‌دهد که توسط گروه بزرگی از مهاجمان در حال هجوم است. در حالی که ما نمی‌توانیم چهره آن‌ها را ببینیم، احتمالا انبوهی از افراد آلوده به قارچ است. در سکانس بعدی تامی با نقش‌آفرینی گابریل لونا با استفاده از تفنگ خود برای شلیک آماده می‌شود تا از جکسون دفاع کند. در بازی، ساکنان جکسون به طور منظم در مناطق اطراف گشت‌زنی می‌کنند تا از این شهرک در برابر افراد آلوده دفاع کنند.

چند صحنه‌ی بعدی نیز کوتاه هستند. در یکی از آن‌ها اولین نگاه به گروه سرافیت یا همان اسکارز ارائه می‌شود و همچنین شاهد ایزابلا مرسد (Isabela Merced) در نقش دینا (Dina) و جفری رایت (Jeffrey Wright) که نقش آیزاک دیکسون (Isaac Dixon) را اجرا می‌کند، هستیم. رایت در بازی دوم مجموعه نیز نقش آیزاک را بازی کرده بود. تصاویر قبلی از مرسد در صحنه‌ی فیلمبرداری با رمزی، هنگام فیلمبرداری آن‌ها در کانادا به بیرون درز کرده بود. تصویری از رایت نیز به صورت آنلاین ظاهر شد و به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد در زمان پخش فصل دوم، اطلاعات بیشتری در مورد داستان آیزاک دریافت خواهیم کرد.

همچنین نگاهی به کیتلیون دیور در نقش ابی داریم که در صحنه‌ای بسیار مشابه‌ی بازی حضور پیدا می‌کند. ما ابی را می‌بینیم که کلاهی تیره بر سر دارد و از جمعی از افراد آلوده فرار می‌کند.

چند تصویر پایانی از این تیزر یک اسب سواری در برف را نشان می‌دهد، چیزی که در بازی شاهد آن هستیم. ما همچنین الی و دینا را در مترو می‌بینیم که از صدای کلیکرها ترسیده و در حال دویدن هستند. این احتمالا نشان‌دهنده‌ی بخش تونل‌های بازی دوم است، جایی که این دو در حالی که با دشمنان مبارزه می‌کنند، از واگن‌های قطار عبور می‌کنند.

در نهایت آخرین شات از تیزر، جوئل را نشان می‌دهد که اشکی روی گونه‌اش می‌غلتد و به اوهارا می‌گوید که الی را نجات داده است. در شروع قسمت دوم لست آو آس، جوئل به برادرش تامی اعتماد کرد و اتفاقات فصل قبل را برای او تعریف کرد. او ممکن است هنوز هم این کار را در سریال انجام دهد، اما احتمالا این ملاقات میان جوئل و شخصیت اوهارا همان چیزی است که فصل را آغاز می‌کند.

فصل دوم The Last of Us قرار است در سال ۲۰۲۵ پخش شود. این فصل کل بازی دوم را پوشش نخواهد داد و شاهد فصل سومی نیز خواهیم بود. می‌توانید در ادامه تیزر منتشر شده را مشاهده کنید.

