به تازگی آثار زیادی از نتفلیکس لو رفته است و در این بین تمامی قسمت‌های انیمه‌ی Terminator Zero پیش از پخش رسمی لو رفته است.

به جز تمامی قسمت‌های انیمه‌ی Terminator Zero، قسمت‌هایی از انیمه‌های Dandadan و Ranma ½ به همراه انیمه‌ی سینمایی Mononoke the Movie: Phantom in the Rain و Arcane در اینترنت لو رفته‌اند که نقض امنیتی بزرگی برای نتفلیکس به شمار می‌رود.

تا به اینجا قسمت اول، دوم و چهارم انیمه‌ی Ranma ½، شش قسمت ابتدایی Dandadan، تمامی اپیزو‌دهای Terminator Zero و انیمه‌ی سینمایی Mononoke the Movie: Phantom in the Rain لو رفته‌اند و نتفلیکس هنوز به طور رسمی نسبت این این درز اطلاعات واکنش نشان نداده است. همچنین ۵ قسمت ابتدایی انیمیشن Arcane نیز به طور کامل لو رفته‌اند.

به جز انیمه‌های نتفلیکس، قسمت اول از فصل سوم انیمه‌ی Re: Zero نیز در ۲۴ ساعت گذشته لو رفته که دارای واترمارک Japan Expo است.

لو رفتن این قسمت‌ها در بدترین زمان ممکن رخ داد چرا که اکثر این انیمه‌ها قرار بود تا در یکی دو ماه آینده به صورت جهانی پخش شوند.

انیمه‌ی Ranma ½ در تاریخ ۲۴ اوت (۳ شهریور)، سه قسمت اول Dandadan در تاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) و تمامی قسمت‌های Terminator Zero در تاریخ ۲۹ اوت (۸ شهریور) پخش خواهند شد. تاریخ پخشی نیز برای انیمه‌ی سینمایی Mononoke the Movie: Phantom in the Rain مشخص نشده بود.

منبع: IGN