تریلر جدید فیلم Mufasa: The Lion King منتشر شد

فیلم Mufasa: The Lion King جدیدترین اثر ساخته شده از فرنچایز شیر شاه به شمار می‌رود که تریلر جدیدی برای آن منتشر شده است. فیلم Mufasa: The Lion King پیش‌درآمدی برای فیلم و انیمیشن The Lion King به شمار می‌رود و داستان خاستگاه موفاسا و همچنین اسکار فیس را روایت می‌کند. سکان کارگردانی این اثر […]