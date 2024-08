عنوان فیلم Avatar 3 تغییر کرد + تصاویر

دیزنی اعلام کرده که عنوان فیلم Avatar 3 تغییر کرده و در همین راستا نیز تصاویری را برای آن منتشر کرده است. هنوز بیش از یک سال دیگر تا اکران فیلم «آواتار ۳» روی پرده سینماها باقی مانده اما از همین حالا جیمز کامرون دروازه‎‌های پاندورا را به روی طرفداران باز کرده است. این فیلمساز […]

عنوان فیلم Avatar 3 تغییر کرد + تصاویر علی محمدپناه ۱۰:۵۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

هنوز بیش از یک سال دیگر تا اکران فیلم «آواتار ۳» روی پرده سینماها باقی مانده اما از همین حالا جیمز کامرون دروازه‎‌های پاندورا را به روی طرفداران باز کرده است. این فیلمساز برجسته و سرشناس در رویداد D23 دیزنی اولین تصاویر از این اثر سینمایی مورد انتظار را به حاضرین ارائه کرد. در این رویداد همچنین اعلام شد که عنوان جدید و رسمی این اثر سینمایی تازه نیز Avatar: Fire and Ash خواهد بود. همانطور که از عنوان این اثر سینمایی پیدا است، به نظر می‌رسد که دنیای آواتار قرار است بسیار گسترده‌تر شود و شامل قبیله‌ها و شخصیت‌های جدید بیشتری خواهد بود. در ادامه تصاویر مفهومی منتشر شده از فیلم «آواتار: آتش و خاکستر» را مشاهده می‌کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Avatar, Avatar 3, Avatar: The Way of Water, D23

منبع متن: gamefa