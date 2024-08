۲۴ بازی فراموش شده که درون ایکس‌باکس ۳۶۰ گیر افتاده‌اند

البته بعد از اتمام جولای، بازیکنان همچنان می‌توانند آنلاین شوند و بازی‌ها و بسته‌های الحاقی آن‌ها را دوباره دانلود کنند، اما نمی‌توانند چیز جدیدی به آن اضافه کنند. در حال حاضر تعداد زیادی بازی تا آخر جولای برای خرید در دسترس هستند. حال در اینجا ۲۴ بازی عجیب و غریب و کلاسیک کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ آورده شده که‌ امیدواریم روزی دوباره آن‌ها را روی پلتفرم‌های مدرن تجربه کنیم یا حداقل بخواهیم که به خوبی در تاریخ حفظ شوند.

۲۴. Bangai-O HD: Missile Fury

تهیه‌کننده: D3 Publisher / سازنده: Treasure

سال انتشار: ۲۰۱۱

بازی Bangai-O HD: Missile Fury شما را روی صندلی خلبانی یک مک (Mech) مجهز به موشک و لیزر قرار می‌دهد. مراحل بازی مملو از تیرها و خطرات دشمن هستند و وظیفه‌ی شما این است که در میان هرج و مرج حرکت کنید و هر چیزی را که در جلوی چشمتان است از بین ببرید و پیروز ظاهر شوید. جالب است بدانید که شما همچنین می‌توانید موشک‌های دشمن را به سمت آن‌ها منحرف کنید. این ویژگی باعث می‌شود که نه تنها به جاخالی دادن، بلکه در مورد دستکاری میدان جنگ به نفع خود نیز فکر کنید. Bangai-O HD: Missile Fury با بیش از ۱۰۰ مرحله، محتوای زیادی را ارائه می‌دهد که به صورت کوآپ نیز قابل تجربه است و یک ادیتور در بازی به شما این امکان را می‌دهد که مراحل خود را بسازید و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید Bangai-O HD: Missile Fury نامه‌ای عاشقانه به عصر طلایی تیراندازی‎‌های آرکید است. این بازی از آزمایش رفلکس‌های شما و پاداش دادن به بازی ماهرانه نمی‌ترسد و برای هر کسی که به دنبال اکشن‌های هیجان‌انگیز، مکانیک‌های منحصربه‌فرد و یک تجربه‌ فراموش‌نشدنی است، ضروری است. در حال حاضر یک دموی رایگان از بازی در دسترس است.

۲۳. Spectral Force 3: Innocent Rage

تهیه‌کننده: Idea Factory / سازنده: Idea Factory

سال انتشار: ۲۰۰۶

اگرچه بازی نقش‌آفرینی تاکتیکی استودیوی Idea Factory در سال ۲۰۰۸ هرگز در کنار بزرگان این ژانر مانند Fire Emblem و Final Fantasy Tactics قرار نمی‌گیرد، اما دارای سیستم‌های جدیدی مانند دوستی‌های جناح محور بود. Spectral Force 3 دارای بیش از ۴۰ شخصیت برای استخدام است و گروهی از مزدوران را در حالی که با پادشاهی‌های متخاصم و شیاطین شیطانی مبارزه می‌کنند دنبال می‌کند. فراتر از نبردهای تاکتیکی، Spectral Force 3 دارای داستانی است که در آن انتخاب‌های شما به عنوان یک مزدور تاثیر مهمی بر سرنوشت ملت‌ها و نتیجه جنگ دارد. هرچند این داستان آنگونه که باید جذاب نیست و گرافیک بازی نیز به قدی باکیفیت نبود که در آن زمان بازیکنان زیادی را جذب خود کند. این بازی تنها به صورت فیزیکی در دسترس است.

۲۲. Project Sylpheed

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: SETA

سال انتشار: ۲۰۰۶

در سال ۲۰۰۶ مایکروسافت روی بازار محصولات انحصاری توسعه یافته توسط استودیوهای ژاپنی متمرکز بود و اسکوئر انیکس نیز می‌خواست افق ژانر محبوب خود را گسترش دهد. از این رو Project Sylpheed متولد شد، این بازی تیراندازی فضایی غافلگیرکننده اما جذاب، حول محور یک ماجراجویی آینده‌نگرانه در مورد مستعمرات فضایی دور و مسائل سیاسی می‌چرخد. این بازی استار فاکس نیست، اما در عین حال یک گنجینه علمی تخیلی ارزشمند است. در داستان شما به عنوان کاتانا، یک خلبان برای دولت مرکزی Terran، کنترل نمونه اولیه یک فضاپیمای قدرتمند را برعهده می‌گیرید. Project Sylpheed شما را وارد نبرد‌های حماسی در برابر انبوهی از جنگنده‌های دشمن و کشتی‌های جنگی عظیم می‌کند. در کنار مبارزات جذاب، یک داستان راضی‌کننده نیز وجود دارد. البته بهتر است بدانید که تنهای دموی رایگان این بازی برای تجربه در دسترس است.

۲۱. Ninety-Nine Nights II

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: feelplus

سال انتشار: ۲۰۱۰

این بازی اکشن نقش‌آفرینی بازیکن را درون دنیایی قرار می‌دهد که توسط ارتش یک میلیون نفری شیطان تهدید می‌شود. بازیکنان نقش قهرمانان مختلفی از جمله انسان، الف‌ها و حتی گابلین‌ها را بر عهده می‌گیرند که هر کدام دارای داستان و سبک مبارزه‌ای خاص خود هستند. این رویکرد چند منظره به شما امکان می‌دهد جنگ را از زوایای مختلف تجربه کنید و انگیزه‌ها و مبارزات هر نژاد را کشف کنید. گیم‌پلی حول محور مبارزات هک‌ اند اسلش می‌چرخد. شما انبوهی از دشمنان را با حملات و کمبوهای قدرتمند از بین می‌برید و توانایی‌های ویژه‌ای را برای از بین بردن دشمنان قوی‌تر فعال می‌کنید. بازی موج‌های بی‌امانی از دشمنان را به سمت شما پرتاب می‌کند و خواستار استفاده استراتژیک از مهارت‌ها و تغییر شخصیت شما برای زنده ماندن از هجوم دشمنان است. بازی به شما امکان می‌دهد شخصیت‌ها را ارتقا دهید، مهارت‌های جدید را باز کنید و تجهیزات خود را سفارشی کنید. بازی پس از انتشار بازخورد‌های متفاوتی دریافت کرد و در حالی که به دلیل نبرد‌های بزرگ مورد ستایش قرار گرفت، برخی از منتقدان گیم‌پلی تکراری و کاستی‌های فنی را به عنوان اشکالاتی اساسی می‌دانند. این بازی به طور کامل برای خرید در دسترس است.

۲۰. The Dishwasher: Dead Samurai

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Ska Studios

سال انتشار: ۲۰۰۹

بازی The Dishwasher: Dead Samurai اثری است در سبک beat ’em up که از نمایش خشونت ابایی ندارد. مبارزات این بازی سریع، بی‌رحمانه و فوق‌العاده لذت‌بخش است و تاکید آن بر حرکات و زمان‌بندی دقیق به بازیکنان ماهر پاداش می‌دهد و در عین حال تجربه‌ای چالش برانگیز را برای تازه واردان فراهم می‌کند. سبک بصری بازی به اندازه گیم‌پلی آن چشمگیر است. طراحی شخصیت‌ها به یاد ماندنی است و محیط‌ها هم تاریک و هم جذاب هستند. این بازی در حالی که هرگز به سطح شهرت آثاری نظیر Castle Crashers یا Super Meat Boy نرسید، اما The Dishwasher: Dead Samurai یکی از اولین بازی‌هایی بود که به اثبات Xbox Live Arcade به عنوان فضایی پر جنب و جوش برای آزمایش‌ بازی‌های مستقل در کنسول‌ها کمک کرد. این تنها بازی در سه‌گانه بزن بزن استودیوی اسکا است که هرگز به رایانه‌های شخصی نیامد. در حال حاضر نسخه دمو قابل تجربه است و برای خرید نسخه کامل باید ۱۰ دلار هزینه کنید.

۱۹. Culdcept Saga

تهیه‌کننده: Namco Bandai Games / سازنده: OmiyaSoft

سال انتشار: ۲۰۰۶

تاریخچه بازی‌های Culdcept طولانی و پر پیچ و خم است. با ترکیبی از Magic: The Gathering و Monopoly، این سری استراتژی در مورد اشغال مربع روی صفحه بازی با موجودات جادویی‌ای است که از یک دسته کارت احضار شده‌اند. Culdcept Saga این فرمول منحصر به فرد را با موسیقی آهنگساز سری SaGa، کنجی ایتو (Kenji Ito) و داستانی از تو اوبوکاتا (Tow Ubukata)، نویسنده انیمیشن Psycho-Pass به ایکس‌باکس ۳۶۰ آورد. بازی Culdcept Saga که در دنیایی خارق‌العاده می‌گذرد، بازیکنان را در قلمرویی غوطه‌ور می‌کند که در آن کارت‌های قدرتمند کلید پیروزی را در خود نگه می‌دارند. همانطور که در بازی سفر می‌کنید، مجموعه وسیعی از کارت‌ها را جمع‌آوری می‌کنید که نشان دهنده موجودات، طلسم‌ها و غیره هستند. هدف شما استفاده استراتژیک از این کارت‌ها برای تسخیر سرزمین‌ها، شکست دادن حریفان و در نهایت ظهور به عنوان قهرمان است. مکانیک اصلی بازی شامل حرکت در اطراف صفحه بازی، خرید ملک و نبرد با بازیکنان دیگر است. هر فضای روی تخته فرصت‌ها و چالش‌های متفاوتی را ارائه می‌دهد و عنصر غیرقابل پیش‌بینی را به گیم‌پلی اضافه می‌کند. البته بازی زود خسته‌کننده می‌شد و مکانیک تاس مبتنی بر شانس آن به مذاق برخی خوش نیامد. در حال حاضر تنها دموی رایگان این بازی در دسترس است.

۱۸. Wet

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Artificial Mind & Movement

سال انتشار: ۲۰۰۹

آیا تا به حال Grindhouse را تماشا کرده‌اید؟ به نظر می‌رسد که توسعه‌‌دهندگان Wet مطمئنا این کار را کرده‌اند، زیرا این شوتر آکروباتیک سوم شخص منتشر شده توسط بتسدا انگار از آن فیلم الهام گرفته است. Wet یک بازی اکشن سوم شخص است که در سال ۲۰۰۹ وارد صنعت بازی شد و تجربه‌ای با هیجان بالا و از نظر بصری خیره‌کننده را ارائه داد. این بازی بازیکنان را در نقش روبی مالون قرار می‌دهد، یک بونتی هانتر سرسخت که از خشونت ابایی ندارد. روبی با کلت‌های دوقلو و کاتانا در دنیایی پر از شخصیت‌های رنگارنگ، سکانس‌های اکشن فوق‌العاده و خون فراوان حرکت می‌کند. گیم‌پلی بازی حول محور ترکیب تیراندازی و شمشیر بازی با حرکات آکروباتیک می‌چرخد. بازیکنان می‌توانند به‌طور یکپارچه و روانی بین شلیک، چرخش کاتانا و حرکات آکروباتیک جابه‌جا شوند. بازی حتی در طول این مانور‌های آکروباتیک زمان را کاهش می‌دهد و امکان هدف‌گیری دقیق و ضربات نهایی جذاب را فراهم می‌کند. متأسفانه، در حالی که بازی استایل جذاب و موسیقی فوق‌العاده‌ای دارد، اکشن آن به سرعت تکراری می‌شود. شما می‌توانید دموی رایگان این بازی را در فروشگاه ایکس‌باکس دریافت کنید.

۱۷. Dragon Ball Z Budokai HD Collection

تهیه‌کننده: Bandai / سازنده: Dimps

سال انتشار: ۲۰۱۲

برای طرفداران سری انیمه محبوب Dragon Ball Z، نام Budokai جایگاه ویژه‌ای در قلب آن‌ها دارد. DBZ Budokai HD Collection در سال ۲۰۱۲ دو بازی کلاسیک Budokai و Budokai 3 را به نسل جدیدی از کنسول‌ها با جلوه‌های بصری پیشرفته ارائه کرد. این بازی‌ها فهرستی از شخصیت‌های دوست‌داشتنی این مجموعه را به نمایش می‌گذاشتند که به بازیکنان این امکان را می‌داد تا نبرد‌های حماسی را از انیمه بازسازی کنند یا در دوئل‌های شدید، مبارزان مورد علاقه خود را در برابر یکدیگر قرار دهند. در حالی که گیم‌پلی بازی نسبت به نسخه‌های اصلی بدون تغییر باقی ماند، ارتقاء جلوه‌های بصری جان تازه‌ای به گرافیک پر جنب و جوش الهام گرفته از انیمه بازی‌ها دمید. در نسخه‌های جدید، شخصیت‌ها واضح‌تر به نظر می‌رسند و محیط‌ها دارای جزئیات بهبود یافته‌اند که باعث شده تجربه لذت‌بخش‌تر از قبل شود. بیش از یک دهه از عرضه این مجموعه می‌گذرد و اینکه دو تا از بهترین بازی‌های مبارزه‌ای در تاریخ این سری روی ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ به دام افتاده‌اند، اصلا برای طرفداران خوشایند نیست. فروش این کالکشن در سال ۲۰۲۱ متوقف شده است.

۱۶. Fuse

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Insomniac Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

امروزه اینسامنیاک گیمز ارتباط نزدیکی با پلی‌استیشن دارد. البته در دوران پلی‌استیشن ۱ و ۲ نیز این ارتباط نزدیک بود اما برای مدت کوتاهی در نسل هفتم، استودیوی سازنده اسپایدرمن و رچت و کلنک، برخی بازی‌ها را برای ایکس‌باکس نیز اسخت. یکی از این‌ها بازی تیراندازی سوم شخص فیوز بود که توسط الکترونیک آرتز منتشر شد. این بازی به هیچ وجه بهترین استودیو نیست، اما تمرکز آن روی گیم‌پلی کوآپ، عشق اینسامنیاک به اسلحه‌های جذاب و گیم‌پلی نوآورانه تیمی، آن را به یک بازی تیراندازی قدیمی عالی تبدیل کرده است. در این بازی، بازیکنان نقش مامورین Overstrike 9 را بر عهده می‌گیرند، یک تیم تخصصی که وظیفه بازیابی یک منبع انرژی بیگانه فرار معروف به فیوز را دارد. این ماده را می‌توان برای ایجاد سلاح‌ها و ابزار‌های قدرتمند مهار کرد. هر شخصیت دارای یک سلاح منحصربه‌فرد با توانایی‌های متمایز است. با ترکیب این سلاح‌ها، بازیکنان می‌توانند حملات ویرانگر فیوژن را نیز آزاد کنند. در حالی که فیوز تجربه‌ای هیجان‌انگیزی را ارائه می‌کرد، متأسفانه نتوانست جرقه‌ای ماندگار را روشن کند. این بازی به دلیل طراحی مراحل تکراری و داستان کم‌رنگش ​​با انتقاداتی روبرو شد و در نهایت انتظارات را برآورده نکرد. فروش این بازی نیز در ۲۰۲۱ متوقف شد.

۱۵. MagnaCarta 2

تهیه‌کننده: Namco Bandai / سازنده: Softmax

سال انتشار: ۲۰۰۹

مگناکارتا ۲ که توسط استودیویی کره‌ای ساخته شده، سومین بازی از یک سه‌گانه اکشن نقش‌آفرینی بود و هیونگ-تائه کیم (Hyung-tae Kim)، کارگردان بازی جدید و و موفق استلار بلید (Stellar Blade)، کار خود را در این بازی به عنوان تصویرگر شخصیت آغاز کرد. مگناکارتا ۲ بازیکنان را به سفری حماسی در دنیای قرون وسطایی پر از دسیسه‌های سیاسی، نبرد‌های شدید و معضلات اخلاقی می‌برد. این دنباله بر اساس نسخه قبلی خود ساخته شده است و در عین حال مکانیک‌های گیم‌پلی نوآورانه و داستانی جذاب را معرفی می‌کند. بازی از قدرت ایکس‌باکس ۳۶۰ برای پیشبرد نبرد‌های یکپارچه سوم شخص استفاده می‌کرد و بازیکنان را در فضا با رنگبندی تاریک قرار دارد. بنابراین بازی آنچنان که باید از نظر بصری زیبا نبود، اما برداشتی جسورانه از برخی سیستم‌های نقش‌آفرینی سنتی و برخی گفت‌وگو‌های شخصیت‌های عجیب و غریب ارائه می‌کرد. این بازی یک اثر عالی یا حتی خوب محسوب نمی‌شود، اما بخشی از تاریخ بازی است که شایسته فراموشی نیست. این بازی به صورت فیزیکی در دسترس است.

۱۴. Armored Core IV, For Answer, V, Verdict Day

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: FromSoftware

اگر سال گذشته Armored Core VI را بازی کرده باشید، ممکن است به دنبال تجربه دیگر نسخه‌های این بازی مکا محور باشید اما متاسفانه این کار به این راحتی‌ها هم نیست. البته فروشگاه ایکس‌باکس ۳۶۰ یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دسترسی به گذشته اخیر این سری است. به عنوان یکی از نسخه‌های نسبتا خوب سری، For Answer، ادامه‌ای مستقیم بر Armored Core IV است که گیم‌پلی سریعی دارد و مراحل باز منظمی در کمپین خود ارائه می‌دهد. از سوی دیگر گیم‌پلی Armored Core V بسیار کندتر است و نسخه بعدی آن، Armored Core: Verdict Day، سفارشی‌سازی ربات‌ها و بخش چندنفره را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد اما سرور‌های این بازی در اوایل امسال خاموش شدند. در همین حال، Armored Core IV اولین بازی از این مجموعه است که توسط هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki) افسانه‌ای کارگردانی شده است. در هر صورت اگر از طرفداران این سری باشید، همه این بازی‌ها به روش خاص خود چیز خاصی را ارائه می‌دهند. از بین این بازی‌ها همگی به صورت فیزیکی در دسترس هستند به جز Verdict Day که با قیمت ۲۰ دلار قابل خرید است.

۱۳. Eternal Sonata

تهیه‌کننده: Bandai Namco Games / سازنده: tri-Crescendo

سال انتشار: ۲۰۰۷

استودیوی ژاپنی tri-Crescendo برخی از افسانه‌ای‌ترین بازی‌ها نظیر سری Valkyrie Profile تا Super Smash Bros. Ultimate را توسعه داده است، اما Eternal Sonata اولین بازی مستقل آن‌ها بود که نوع خود بی‌نظیر است. این بازی حول محور فردریک شوپن، آهنگساز لهستانی و دنیای رویایی ساخته‌های او می‌چرخد ​​که بازیکنان در حالی که او در بستر مرگ است، درون آن مبارزه می‌کنند. بازیکنان کنترل گروه شخصیت‌های مختلف را به دست می‌گیرند که هر کدام شخصیت و توانایی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. این شخصیت‌ها شخصیت‌پردازی خوبی دارند و به عمق احساسی روایت کمک می‌کنند. همچنین دنیایی رنگارنگ، موسیقی باورنکردنی، مضامین ترسناک و سیستم نبرد عالی با پیچش خاص در نبرد‌های نوبتی سنتی بازی را در سبک خود از دیگر آثار متمایز کرد. اینکه شما نمی‌توانید آن را در جایی به جز ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ تجربه کنید، ناامیدکننده است. برای خرید این بازی باید ۱۵ دلار هزینه کنید.

۱۲. Spider-Man: Web of Shadows

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Shaba Games

سال انتشار: ۲۰۰۸

قبل از بازی‌های مرد عنکبوتی اینسامنیاک گیمز، بازی‌های ویدیویی ساخته شده از این شخصیت چندان خوب نبودند و تعداد معدودی از بازی‌ها موفق شدند که نامی برای خود دست و پا کنند. Web of Shadows یکی از این بازی‌های خوب است و آخرین بازی مرد عنکبوتی بود که با استفاده از فناوری Treyarch ساخته شد که همچنین اسپایدرمن ۲، ۳ و آلتیمیت را توسعه داد و در توسعه Web of Shadows کمک شایانی کرد. مانند آن بازی‌ها، Shadows یک بازی جهان باز است، اما این بار، مبارزه با ارتقای بزرگی روبه‌رو شده و یک سیستم انتخاب جدید اضافه شد، که بازیکنان را مجبور به گرفتن تصمیمات سخت کرد. داستان بازی حول یک تهاجم ویرانگر سیمبیوتی می‌چرخد ​​که شهر نیویورک را به یک میدان جنگ پر هرج و مرج تبدیل می‌کند. یکی از خلاقانه‌ترین جنبه‌های Web of Shadows، قابلیت جابه‌جایی بین لباس‌های کلاسیک مرد عنکبوتی قرمز و مشکی بود که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک مبارزه‌ای منحصربه‌فرد هستند. لباس قرمز بر چابکی تأکید داشت، در حالی که لباس مشکی قدرت بیشتری به بازیکن می‌بخشید. این بازی اثباتی بر این موضوع بود که بازی‌های مرد عنکبوتی همیشه سعی می‌کردند کار‌های جالبی با جهان‌های باز انجام دهند. متاسفانه فروش بازی در سال ۲۰۱۴ متوقف شد.

۱۱. Forza Motorsport 2, 3, 4

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Turn 10 Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

اواخر نسل هفتم و دوران ایکس‌باکس ۳۶۰، از نظر بسیاری از طرفداران اوج سری فورتزا موتوراسپورت (Forza Motorsport) بود و نسخه چهارم این مجموعه مسابقه‌ای به لطف لیست متنوعی پیست‌ها و ماشین‌ها و تعادل عالی‌ در گیم‌پلی آن احتمالا بهترین نسخه از میان بازی‌های نسل هفتمی مجموعه بود. این بازی همچنین گرافیک خوبی داشت و به علاوه این آخرین بازی در این سری بود که پیست بسته و دوست داشتنی فوجیمی کایدو (Fujimi Kaido) را داشت. دو نسخه قبل نیز کیفیت خوبی داشتند و در کنار این بازی، بهترین راه برای ترسیم تکامل فورتزا را ارائه می‌دهند و روزهای پرافتخار این مجموعه را قبل از انتشار سری فورتزا هورایزن (Forza Horizon) و کسب محبوبیت بیشتر نشان می‌دهند. فروش فورتزا موتوراسپورت ۳ و ۴ به ترتیب در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ متوقف شد اما هر یک از نسخه‌ها را می‌توانید به صورت فیزیکی در برخی فروشگاه‌ها پیدا کنید.

۱۰. Blur

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Bizarre Creations

سال انتشار: ۲۰۱۰

اگر ماریو کارت و تمام صحنه‌های مسابقه‌ای جالب در شب از سری فیلم‌های سریع خشن در یک مخلوط کن ریخته می‌شد، نتیجه قطعا بلور خواهد بود. این بازی مسابقه‌ای به شدت جذاب که توسط Bizzare Creations ساخته شده است، دارای خیابان‌های تاریک، مرطوب و قدرت‌های نئونی رنگارنگ برای ماشین‌ها است که تجربه آن را احتمالا بسیاری از ما در بچگی و در گیم‌نت‌ها اطراف خانه‌مان به خاطر داریم. در حالی که کمپین تک‌نفره بازی چندان حرفی برای گرفتن ندارد، بازی چندنفره یکی از سرگرم‌کننده‌ترین تجربه‌هایی است که تا به حال در یک بازی ویدیویی خواهید داشت. حیف است که هیچ‌وقت دنباله‌ای برای این بازی به جز یک بازی موبایلی ضعیف عرضه نشد. البته این بازی روی رایانه‌های شخصی نیز در دسترس است اما فروش آن در سال ۲۰۱۳ متوقف شد.

۹. Splatterhouse

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: Bandai Namco

سال انتشار: ۲۰۱۰

بازی Splatterhouse تلاشی جسورانه برای احیای یک سری کلاسیک برای نسل جدیدی از گیمر‌ها بود. این بازی beat ’em up با هدف بازیابی گیم‌پلی فوق‌العاده‌ی نسخه‌ آرکید سال ۱۹۸۸ عرضه شد. در این بازی بازیکنان بار دیگر به جای ریک تیلور، یک دانشجوی کالج وارد دنیایی کابوس‌وار پر از موجودات عجیب و غریب و نیرو‌های اهریمنی شدند. ریک که به ماسک نمادین ترور مسلح شده است، برای زنده ماندن باید کمبوهای وحشیانه و فینیشرهای وحشتناک را اجرا کند. سیستم مبارزه بازی سریع و راضی‌کننده است و تأکید زیادی بر تکه تکه کردن و اکشن خونین دارد. این بازسازی ضمن وفادار ماندن به ریشه‌های خود، عناصر مدرنی را نیز معرفی کرد. بازی دارای گرافیک بهبود یافته بود و مدل‌های شخصیتی با جزئیات بالا و طراحی‌های وحشتناک و متنوع دشمنان را به نمایش می‌گذاشت. علاوه بر این، داستان که توسط یک نویسنده کتاب‌های مصور با نام گوردون رنی، نوشته شده است، روایتی تیره‌تر و بالغ‌تر را در مقایسه با پیشینیان خود ارائه می‌دهد. با این حال، بازی بدون نقص نبود. منتقدان به گیم‌پلی تکراری، فقدان نوآوری در ژانر و داستان نه چندان جذاب آن اشاره کردند. علی‌رغم این انتقادات، این بازی توانست جایگاهی برای خود در میان طرفداران سبک ایجاد کند. فروش این بازی‌ در حال حاضر متوقف شده است.

۸. Ninja Blade

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۲۰۰۹

نینجا بلید یک اثر هک اند اسلش فوق‌العاده بوده که سال‌ها پیش توسط استودیوی فرام‌سافتور توسعه و عرضه شد. این بازی در یک توکیوی مدرن که توسط انگل‌های هیولایی تسخیر شده است جریان دارد و در آن بازیکنان نقش یک نینجای ماهر را بر عهده می‌گیرند که وظیفه دارد تهدیدی مرگبار را از بین ببرد. روایت بازی از طریق صحنه‌های دراماتیک و رویداد‌های درون بازی آشکار می‌شود و بازیکنان را در دنیایی در آستانه هرج و مرج غوطه‌ور می‌کند. سیستم مبارزه نینجا بلید یکی از ویژگی‌های برجسته آن است. بازیکنان انواع مختلفی از سلاح‌های مرگبار را بدست می‌گیرند و در نبرد‌های پرسرعت در برابر انبوهی از دشمنان وحشتناک شرکت می‌کنند. تاکید بازی بر سبک و اجرا، بازیکنان را تشویق می‌کند تا کمبوهای ترکیبی را به هم زنجیر کنند و مانور‌های آکروباتیک را انجام دهند. جالب است بدانید که تهیه کننده این بازی، ماسانوری تاکه‌ئوچی (Masanori Takeuchi) هنوز در فرام‌سافتور مشغول به کار است. در حال حاضر دموی رایگان بازی در دسترس است.

۷. The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

تهیه‌کننده: Atari Interactive / سازنده: Starbreeze Studios

سال انتشار: ۲۰۰۹

بازی The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay که روی اولین کنسول ایکس‌باکس عرضه شد، یک اثر کالت بود که طرفداران خاص خود را داشت. این وسط Assault on Dark Athena شامل ریمستر آن بازی می‌شود و ماجرا را با یک کشتی مزدور و در نهایت یک محاصره سیاره‌ای ادامه می‌دهد. در واقع این دو بازی پیش درآمدی برای فیلم‌های Riddick هستند و بعضا بهتر از فیلم‌های اقتباسی گفته شده عمل می‌کنند. همانطور که گفته شد، Assault on Dark Athena دو کمپین را ارائه می‌دهد. ابتدا بازیکنان باید فرار دلخراش ریدیک از زندان Butcher Bay را دوباره با گرافیک و گیم‌پلی بهتر شده تجربه می‌کنند. نسخه بازسازی شده گواهی بر تأثیر نسخه اصلی و لذتی برای طرفداران است. کمپین دوم، بلافاصله پس از فرار ریدیک شروع می‌شود. او که در کشتی مزدوری به دام افتاده است، باید راه خود را از میان انبوهی از دشمنان پیدا کند، از مخالفان حیله‌گر پیشی بگیرد و در نهایت با کاپیتان ریواس بی‌رحم مقابله کند. Assault on Dark Athena در ترکیبی از مخفی کاری و عمل می‌درخشد. توانایی مهم ریدیک برای دیدن در تاریکی نیز جذاب است و امکان رویکرد‌های خلاقانه و تاکتیکی برای مبارزه را فراهم می‌کند. قیمت این بازی ۱۵ دلار است.

۶. Full Auto

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Pseudo Interactive

سال انتشار: ۲۰۰۶

بعید است که افراد زیادی وجود داشته باشند که Full Auto را به عنوان بازی ویدیویی مورد علاقه خود معرفی کنند. اما در حالی که ممکن است این بازی اتومبیل رانی جنگی مورد علاقه خیلی از گیمرها نباشد، هنوز ارزش بازی کردن از منظر تاریخی را دارد. در واقع این بازی یکی از انحصاری‌های ابتدایی ایکس‌باکس ۳۶۰ بود و می‌توان گفت که توسعه‌دهندگان در تلاش بودند تا قدرت کنسول جدید مایکروسافت را با تمام تکسچرهای براق بازی خود و تخریب‌پذیری نشان دهند. جالب است بدانید که اگر می‌خواهید دنباله این بازی را تجربه کنید، به یک پلی‌استیشن ۳ نیاز خواهید داشت، زیرا توسعه‌دهندگان ظاهرا تصمیم گرفته‌اند که ایکس‌باکس را کنار گذاشته و بازی جدید خود را به یک محصول انحصاری در کنسول سونی تبدیل کنند. در حال حاضر دموی رایگان بازی در دسترس است.

۵. Project Gotham Racing 3, 4

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Bizarre Creations

سال انتشار: ۲۰۰۵/۲۰۰۷

قبل از اینکه مجموعه‌ای به نام فورتزا موتوراسپورت (Forza Motorsport) وجود داشته باشد، پروجکت گاتهام ریسینگ (Project Gotham Racing) وجود داشت که نسخه‌ سوم آن یک اثر انحصاری برای شروع دوران ایکس‌باکس ۳۶۰ بود و سر و صدای زیادی به پا کرد. پروجکت گاتهام ریسینگ ۳ در حالت‌های بازی و شخصی‌سازی فاقد عمق و تنوع کافی بود اما این نواقص با هیجان اواسط دهه ۲۰۰۰ از سرعت رغتن در خیابان‌های ناهموار و اچ‌دی در شب در فاسدترین شهر‌های آمریکا جبران شد. دنباله این بازی یعنی نسخه چهارم مجموعه نیز شامل جلوه‌های آب و هوایی بهتر و اتومبیل‌ها و مسیر‌های مسابقه بیشتری بود و در کل اثر بهتری نسبت به نسخه قبل خود بود. این بازی‌ها به صورت فیزیکی در دسترس هستند.

۴. Chromehounds

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۲۰۰۶

یکی دیگر از جواهرهای پنهان استودیوی فرام‌سافتور، Chromehounds است که در واقع یک بازی در مورد یک نسخه خاص از جنگ جهانی دوم است که در آن روبات‌های غول‌پیکر و شراره‌های خورشیدی جهان را وارد درگیری‌های ژئوپلیتیکی کردند. این بازی در حالت چندنفره آنلاین بهتر از کمپین خسته‌کننده خود عمل کرد و حتی داشتن گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی وسیله نقلیه خود و امکان انتخاب از بین انواع مختلف آن‌ها، تجربه کلی را حتی خسته‌کننده‌تر می‌کند. احتمالا جالب‌ترین نکته در مورد بازی این بود که تنها راه برقراری ارتباط با هم تیمی‌ها در مسابقات، گرفتن برج‌های comms و باقی ماندن در محدوده آن‌ها بود. هرچند می‌توان گفت که این بازی در تکامل سری Armored Core بی تاثیر نبود. فروش این بازی در سال ۲۰۱۰ متوقف شد.

۳. X-Men: Origins Wolverine

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۹

بازی‌ها می‌توانند داستان‌های دلخراشی را بیان کنند یا دیدگاهی منحصربه‌فرد از جهان ارائه دهند اما برخی از آ‌ن‌ها همچنین می‌توانند به شما اجازه دهند صد‌ها نفر را در نقش نسخه هیو جکمن از ولورین (Wolverine) تکه پاره کنید و این نیز بسیار لذت‌بخش است. به عبارتی دلیل واقعی حضور X-Men: Origins Wolverine در این لیست همین است. این بازی دست کم گرفته شده به شما امکان می‌دهد مانند کره سربازان را ببرید و در نبردهای آن مقداری کمدی با خون و استخوان مخلوط شده است. جالب است بدانید که اگر ولورین بیش از حد آسیب ببیند، شاهد جدا شدن تکه‌های گوشت او خواهید بود. این یک بازی خیلی هوشمندانه نیست و شاید بتوان گفت که بزرگترین مشکل آن این است که واقعا تکراری است، اما به اندازه کافی کوتاه و سرگرم‌کننده است که سری به آن قبل از بازی ولورین اینسامنیاک گیمز بزنید. هرچند که فروش رسمی آن در ۲۰۱۴ متوقف شده است.

۲. The Simpsons Game

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۷

با اینکه این بازی اثری اقتباسی از سیمپسون‌ها نیست که همه آن را دوست داشته باشند یا بخواهند که نسخه‌ای از آن بازسازی شود زیرا Hit and Run به عنوان یک بازی بهتر وجود دارد اما اگر بسیار کوتاه هم باشد، ارزش تجربه کردن را دارد. همانطور که در بازی‌های سیمپسون معمول است، عناصر طنز فراوانی وجود دارد که برای سرگرم کردن شما تا حد زیادی کافی هستند اما طوری که بازی دنیای اسپرینگفیلد را با بازی‌های ویدیویی ترکیب می‌کند، در نوع خود جالب است. به عنوان مثال در بخشی از بازی هومر در یک پارودی از کال آو دیوتی در بازی‌های جنگی بازی می‌کند و مارج به دنیایی شبیه سری جی‌تی‌ای منتقل می‌شود. این یک بازی شگفت‌انگیز نیست، اما برای طرفداران سیمپسون‌ها تجربه‌ای است که نباید کنار گذاشته شود و آخرین بازی از این سریال است که ما تا به حال روی کنسول‌ها داشته‌ایم. هرچند که فروش این بازی متوقف شده است.

۱. Transformers: War for Cybertron

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: High Moon Studios

سال انتشار: ۲۰۱۰

قبل از اینکه استودیوی High Moon یکی دیگر از استودیو‌های اکتیویژن شود که مجبور به کار روی دنباله‌های کال آو دیوتی است، این شرکت برخی از بهترین بازی‌های اقتباسی از ترانسفورمر را منتشر کرد و اولین مورد از این‌ها، War for Cybertron بود که همچنان روی کنسول‌های نسل هفتم به دام افتاده است و بعید است که نسخه‌ای بازسازی شده از آن منتشر شود. هرچند این مایه تاسف است زیرا این این بازی تیراندازی علمی تخیلی سوم شخص که نبردهای روبات‌ها را به نمایش می‌گذارد، به شدت سرگرم‌کننده است و حتی می‌توان گفت که تجربه آن از تماشای آثار سینمایی ساخته شده توسط مایکل بی نیز لذت‌بخش‌تر است. این بازی در سیاره سایبرترون و داستان جنگ داخلی ویرانگری را روایت می‌کند که ترانسفورمرها را از هم پاشید. بازیکنان این فرصت را دارند که درگیری را از هر دو طرف تجربه کنند و کنترل شخصیت‌های نمادینی مانند بامبلبی، آپتیموس پرایم، مگاترون و غیره را در دست بگیرند. فروش این بازی در سال ۲۰۱۷ متوقف شده است.

