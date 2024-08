اولین جزئیات فیلم the mandalorian and grogu منتشر شد

شخصیت‌های دین جارین و گروگو در فیلم The Mandalorian and Grogu به کهکشانی بسیار، بسیار دور باز می‌گردند.

روز جمعه و در مراسم D23 آناهایم ناجیان استار وارز، دیو فلونی و جان فورو، از اولین تصاویر مربوط به فیلم بعدی Star Wars با عنوان The Mandalorian and Grogu رونمایی کردند. پدرو پاسکال باری دیگر مسئولیت ایفای نقش این جایزه‌بگیر را به عهده دارد. همراه دوست‌داشتنی او، گروگو، نیز مثل همیشه کنار وی خواهد بود. جمعیت D23 وقتی عضوی از نژاد آنزلان را کنار گروگو داخل سفینه‌ای کوچک دیدند، فریاد زدند. این فیلم اولین باری خواهد بود که در آن یک سریال دیزنی پلاس به فیلم تبدیل شده است. جان فورو مسئولیت کارگردانی این اثر را به عهده خواهد داشت. سریال The Mandalorian پس از سقوط امپراطوری کهکشانی در Star Wars Return of the Jedi اتفاق می‌افتد. داستان این سریال روی یک مزدور تنها (یک فاندلینگ ماندلورین) در حالی که مسیر خود را در کمربند بیرونی و بی‌قانون کهکشانی پیدا می‌کند تمرکز دارد. در این مسیر، وی با Grogu آشنا می‌شود. این موجود دوست‌داشتنی و کوچک هم‌نژاد کاراکتر محبوب و پرطرفدار یودا است.

این دو به شکلی عجیب و دلگرم‌کننده با هم ارتباط برقرار کردند. مسیر این دو در کهکشانی بسیار، بسیار دور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد. بازمانده‌های امپراطوری و دیدارهای مجدد با کاراکترهای سرشناس این جهان، در این سریال حضور داشتند. جان فورو این اثر را در کنار دیو فلونی، مدیر ارشد خلاقیت لوکاس‌فیلم و کارگردان ناظر سریال محبوب و پرطرفدار Star Wars the Clone Wars، تهیه‌کنندگی خواهد کرد.

چه جزئیاتی از فیلم The Mandalorian and Grogu در دسترس است؟

به گفته‌ی جان فورو:

عاشق داستان‌گویی در جهان بزرگ و غنی Star Wars هستم. آوردن دین جارین و همراه او، گروگو، به پرده‌ی نمایش نقره‌ای بسیار هیجان‌انگیز است.

سریال سه فصلی The Mandalorian توسط طرفداران و منتقدین تحسین شده است. فصل چهارم این اثر نیز در دست ساخت است. این فصل وظیفه‌ی متصل کردن وقایع سریال Ahsoka و سایر سریال‌های جهان Star Wars را دارد. اطلاعاتی بسیار کمی از این فیلم در دسترس است. فقط حضور پاسکال تا کنون تایید شده است. بازیگر سرشناس فیلم‌ Alien، سیگورنی ویور هم در حال مذاکره برای شرکت در این اثر است. The Mandalorian and Grogu در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵) اکران خواهد شد.

منبع: Variety