از اسپین آف Inside Out در D23 رونمایی شد

از اسپین آف Inside Out در D23 رونمایی شد ارشیا امیری ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

دیزنی در رویداد D23 خبر از ساخت اسپین آفی از جهان Inside Out داد. در جریان رویداد D23، از سریال اسپین آف Inside Out با نام Dream Productions رونمایی و اولین تصویر از آن منتشر شد. این سریال در کارخانه رویاسازی رایلی که در Inside Out و Inside Out 2 آن را دیدیم جریان دارد.