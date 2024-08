به تازگی در رویداد D23، تصویری از لباس چهار شگفت انگیز در فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شد که می‌توانید آن را مشاهده کنید.

سال ۲۰۲۵ برای مارول و طرفداران مارول سال هیجان‌انگیزی خواهد بود و بالاخره چهار شگفت انگیز با فیلم The Fantastic Four: First Steps قرار است تا وارد دنیای سینمایی مارول شوند. در جریان رویداد D23، مارول نیم نگاهی از این فیلم نشان داد که در آن جوزف کوئین لباس گروه چهار شگفت‌انگیز را به تن کرده و دارای آستین‌های سفید و بالاتنه‌ی آبی است. این تصویر را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa