ویدیویی از فصل دوم سریال andor منتشر شد

طرفداران توانستند نگاهی به ویدیویی کوتاه و لیست بازیگران فصل دوم سریال Andor در مراسم D23 بیاندازند.

تونی گیلروی باری دیگر شاهکار خلق خواهد کرد. بن مندلسون دوباره نقش اوروسون کرنیک را در فصل دوم این سریال ایفا می‌کند. این خبر هیجان‌انگیز در بخش Disney Entertainment مراسم D23 معرفی شد. این رونمایی، ویدیویی از پشت صحنه‌ی ساخت فصل دوم به نمایش گذاشت. ستاره‌ی فصل دوم Andor، دیگو لونا اظهار داشت که:

بخش دوم کسین را در یک بازه‌ی زمانی چهار ساله دنبال می‌کند. مخاطبین شاهد تبدیل شدن او به قهرمانی که در Rogue One از خودگذشتگی کرد، خواهند بود.

حضور دیگو لونا در مراسم D23

به گفته‌ی او، اهداف و خطرهای بزرگ‌تری در فصل دوم حضور دارند. کسین تصمیم به مقابله‌ی مستقیم با Empire می‌گیرد. ویدیوی منتشر شده، نگاهی کوتاه به فصل دوم انداخت. بازیگران این اثر بسیار رشد کرده‌اند و نابودی بسیاری را تجربه خواهند کرد. هیچکس قابلیت فرار از قدرت نابودگر، سرکوب‌گر و وحشتناک امپراطوری را ندارد. فصل دوم در ادامه‌ی وقایع فصل اول رخ خواهد داد. در نظر داشته باشید که ادامه‌ی این مطلب حاوی اسپویل‌های بزرگی از فصل اول خواهد بود. کیسین در فصل اول توانست تا از زندان دریایی امپراطوری فرار کند. همین موضوع، بخشی دیگر از نهضت Rebellion را در جهان Star Wars شروع کرد.

Andor وقایع داستانی پیش از فیلم پرطرفدار و محبوب Rogue One A Star Wars Story را بیان می‌کند. در این پریکوئل، کسین عضوی از گروه یاغی بود که نقشه‌های Death Star را دزدیدند. در نهایت این نقشه‌ها به دست پرنسس محبوب سینما، پرنسس لیا، می‌رسد. Star Wars A New Hope درست پس از وقایع Rogue One رخ می‌دهد. Andor توانست برای بردن ۸ جایزه‌ی Primetime Emmy نامزد شود. یکی از این جوایز برای سریال درام تحسین‌شده بود.

منبع: Deadline