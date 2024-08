تریلر اول سریال skeleton crew منتشر شد

پس از سال‌ها پنهان بودن در سایه‌ها، کمپانی‌های لوکاس‌فیلم و دیزنی بالاخره از پروژه‌ی لایو اکشن بعدی خود یعنی سریال Skeleton Crew رونمایی کردند.

سریالی که توسط کریستوفر فورد و جان واتز ساخته شده است؛ Star Wars Skeleton Crew جدیدترین سریال دیزنی پلاس خواهد بود که در دوران New Republic (جمهوری جدید) رخ می‌دهد. دوره‌ی جمهوری جدید بین دو فیلم Star Wars Return of the Jedi و Star Wars The Force Awakens اتفاق می‌افتد. کسانی هستند که شناخت زیادی با تایم‌لاین Star Wars ندارند. وقایع این سریال جدید همزمان با سریال‌های The Mandalorian، The Book of Boba Fett و Ahsoka رخ می‌دهند. اینک ما بالاخره با جزئیات این سریال، در مراسم D23 سال ۲۰۲۴، آشنا شده‌ایم.

داستان سریال Star Wars Skeleton Crew روی گروهی از کودکان تمرکز دارد. این گروه چیزی باورنکردنی در سیاره‌ی خانه‌ی خود کشف می‌کنند. این کشفیات، آنها را به ماجراجویی کهکشانی و عظیمی می‌برد. یک قاچاقچی دوست‌داشتنی و قابل‌اعتماد با بازی جود لاو که به نظر جدای نیز هست، دوست آنها در این مسیر خواهد بود. ماجرای آنها با خطرهای بیشمار پر شده است. منظره‌های زیبا و خارق‌العاده‌ی بسیاری نیز برای مشاهده وجود دارند.

منبع: Collider