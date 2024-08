اولین صحنه‌ی رسمی از سریال Daredevil Born Again توسط استودیوی ماورل منتشر شده و طرفداران را برای این اثر هیجان‌زده کرده است.

یکی از محبوب‌ترین قهرمانان حاضر در خط زمان جهان MCU، بدون شک دردویل است. این شخصیت روز به روز به سریال انحصاری خود نزدیک می‌شود. اولین حضور شخصیت مذکور در آثاری چون Spider-Man No Way Home، She-Hulk Attorney at Law و Echo بود. پس از انتقال کنترل خلاقیت پروژه در سال ۲۰۲۳، Daredevil Born Again سال آینده منتشر خواهد شد. ظاهراً یکی از آخرین سریال‌های فاز پنجم مارول، همین سریال خواهد بود.

در مراسم D23 سال ۲۰۲۴، سایت‌هایی چون Screen Rant حضور دارند. استودیوی مارول در همین مراسم، اولین صحنه‌ی رسمی از Daredevil Born Again پخش کردند. ما بالاخره شاهد بازگشت شخصیت محبوب پانیشر بودیم. جان برنتال باری دیگر برای ایفای این نقش بازخواهد گشت. در همین حین، مشاهده می‌کنیم که تاکنون دردویل و کینگ‌پین چه می‌کردند. توضیح کامل صحنه‌ی سینمایی پخش شده به شرح زیر است:

ایستگاه‌های مترو، مت مورداک، مردمی که گم شده‌اند، نقاشی کینگ‌پین، وایت تایگر، مردم به یک قهرمان نیاز دارند. نیویورک همان شهری‌ست که همیشه بوده است. این شهر تشنه به خون است. فیسک روی پشت‌بام ایستاده است. فرانک کستل و مت مورداک با یکدیگر رو در رو می‌‎شوند. چند نسخه‌ی مختلف از کلاه خود و ماسک دردویل را مشاهده می‌کنیم. به گفته‌ی فیسک صلح باید شکسته شود و شورش حکومت کند. مت و فیسک با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دو یکدیگر را تهدید می‌کنند. پدر کامالا توسط مت نجات داده می‌شود. او از مت می‌پرسد که چه نوع وکیلی است و مت پاسخ می‌دهد؛ یک وکیل خیلی خوب. منبع: Screenrant