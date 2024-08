بررسی قسمت پایانی فصل دوم سریال House of the Dragon

بررسی قسمت پایانی فصل دوم سریال House of the Dragon ماهان حسن زاده ۱۷:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

سریال خاندان اژدها یا House of the Dragon به پایان فصل دوم خود رسید و حال احتمالا دوباره چیزی نزدیک به دو سال از آن خبری نخواهد بود. سریال House of the Dragon اسپین آف سریال محبوب Game of Thrones پس از هشت هفته پخش حال در پایان فصل دوم به سر می‌برد، سریالی که ظاهرا در مجموع چهار فصل خواهد داشت. House of the Dragon از همان ابتدا عنوانی محبوب و مورد انتظار بود و در هنگام پخش فصل اول بسیار مورد توجه علاقمندان به دنیای وستروس و جرج آر آر مارتین قرار گرفت. فصل دوم اما قصه‌ای متفاوت داشت و مخاطبین آن پس از تماشا به دو دسته تقسیم شده‌اند و عده‌ای معتقدند فصل دوم سریال House of the Dragon در مجموع و با در نظر گرفتن کلیت فصل عملکرد موفقی نداشته است. قسمت هشتم و پایانی فصل دوم نیز تحت‌الشعاع همین موضوع قرار گرفته است. قسمت هشتم را اگر به خودی خود در نظر بگیریم لایق چنین حمله‌هایی نبوده و در مجموع قسمت تمیز و خوبی است، اما آیا چنین قسمتی به عنوان پایان یک فصل آن حس هیجان، تعلیق و ذوق مخاطب را ارضا می‌کند؟ در بررسی قسمت‌های گذشته نیز گفتیم که قاعده سریال سازی آن است که پایان فصل توام با اتفاقی مهم و تأثیرگذار باشد که مخاطب را تشنه فصل بعدی نگه دارد. درست مانند اتفاقی که در پایان فصل اول رخ داده و با مرگ لوک ولاریون فرزند رنیرا، تمام معادلات تغییر کرده و فصل با نمایی از رینیرای خشمگین پایان می‌یابد. اما در فصل دوم اعتراضات گسترده‌ای نسبت به قسمت پایانی فصل وجود دارد. سوال اینجاست که چرا فصل دوم نیز به مانند فصل اول در ده قسمت ارائه نشد تا مخاطب پس از تماشای یک جنگ در قسمت چهارم، شاهد یک اتفاق مهم دیگر در این فصل نیز باشد. فصل دوم سریال House of the Dragon مدت زمان زیادی را در حال تشریح وضعیت و پرداخت شخصیتی کاراکترهای خود است. این موضوع نه نقطه ضعف بلکه بسیار عالی است اما به شرط آنکه در همین فصل نیز از بخشی از این پی‌ریزی‌ها استفاده شود. فصل دوم سریال House of the Dragon تنها با دو قسمت بیشتر می‌توانست مقدار بسیار زیادی از این اعتراضات را خاموش کند و به نظر مخاطب لایق دیدن اتفاقاتی بیشتر از قصه بود پیش از آنکه دوباره مجبور به صبر کردن به مدت دو سال باشد. در فاصله بین فصل اول و دوم مخاطب با اشتیاق این انتظار را سپری کرد اما اکنون واقعیت آن است که عده‌ای از مخاطبین این سریال آن اشتیاق گذشته را نخواهند داشت و دلیل آن فقط به تصمیم اشتباه شورانرهای سریال در انتخاب چگونگی و میزان ارائه قصه در فصل دوم بازمی‌گردد. یکی از اتفاقات پر تکرار فصل دوم سریال House of the Dragon حضور دیمون تارگرین در هارنهال بود. دیمون تقریبا بخش اعظمی از فصل دوم را در هارنهال و به دور از هیاهو و درگیری‌های سایر کاراکترها سپری کرد. اما حضور دیمون در هارنهال از اتفاقات مهم فصل دوم بود که به تحول و کامل شدن شخصیت‌پردازی او کمک کرد. دیمون به عنوان کاراکتری سرکش و خودرای با هدف جمع‌آوری یک ارتش وارد هارنهال شد و به همگان اعلام کرد که او را پادشاه خطاب کنند. دیمون از طریق دیدن رویاهای گوناگون در هارنهال رفته رفته از موضع خود پایین آمده و از آن حالت سرکشی خارج شد. در قسمت پایانی که فرستنده رنیرا نیز قصد خیانت به او را داشت، دیمون با دیدن رویای مربوط به هجوم وایت واکرها و شاهزاده موعود و دیدن رنیرا بر روی تخت، تصمیم خود را گرفته و حال به رنیرا وفادار است و ارتش خود را در اختیار او قرار می‌دهد. در واقع حضور دیمون در هارنهال در فصل دوم سریال House of the Dragon نوعی سفر برای تغییر و تحول شخصیت کاراکتر بود. دیمون اما در آن رویا تصاویری از غرق شدن خود در هارنهال را نیز می‌بیند و به یاد داریم که آلیس ریورز نیز به او گفته بود که در هارنهال خواهد مرد. در آن سمت مکالمه‌ای مشابه بین ایموند و خواهرش هلینا وجود دارد. از ابتدا نشانه‌هایی از دیدن آینده در کاراکتر هلینا وجود داشت و او به ایموند اعلام کرد که سوزاندن اگان را دیده است. حال هلینا خبر مرگ زود هنگام ایموند را به او می‌دهد که در مقابل خبر مرگ دیمون که توسط آلیس ریورز بیان شد قرار می‌گیرد و برای دیدن نتیجه آن باید منتظر فصول بعدی ماند. حال که مشغول صحبت درباره تغییر و تحول شخصیتی هستیم باید به شخصیت آلیسنت های تاور نیز اشاره کنیم. او نیز یکی از کاراکترهای فصل دوم بود که دچار این تغییر و تحول شخصیتی شده و سریال برای کاراکتر او برنامه داشت. او از زمانی که با رنیرا دیدار کرد و متوجه اشتباه خود در شاه اعلام کردن اگان شد، رفته رفته از آن اعتماد به نفس فاصله گرفت و تبدیل به کاراکتری شد که خود را مقصر چنین وضعیتی می‌دانست. او بود که در همان حالت عصبانی به اگان سخت گرفت و با او به تندی حرف زد که همین اتفاق باعث عصبی شدن اگان و شرکت او در جنگ و در نهایت صدمه شدید شد. پس از آن ایموند ابتدا او را از شورای پادشاهی اخراج کرد و سپس نیز به دخترش یعنی هلینا گفت که باید وارد جنگ شود چرا که به اژدهای او نیاز دارند. این اما گویا آخرین مرحله برای آلیسنت بود و او که حال متوجه اشتباه خود شده و از طرفی طریقه برخورد خشن و هیجانی ایموند با مشکلات را دیده و شاید از او و حکومتش نیز می‌ترسد، برای مذاکره و پیشنهادی به سوی رنیرا رفت. در پایان قسمت نیز تصاویری را با یک موسیقی متن بی‌نظیر از لشکرکشی‌های مختلف تماشا کردیم که نوید یک جنگ بزرگ و مهم است و در واقع تصویری از آن چیزی که در فصل سوم پیش روی ما می‌باشد را به ما نشان می‌دهد. در پایان باید گفت فصل دوم سریال House of the Dragon قربانی برنامه‌ریزی بد در قسمت‌بندی و شیوه ارائه قسمت‌ها شده است. فصل دوم به دقت مشغول شخصیت‌پردازی و تکمیل کاراکترهای موجود بود که به نمونه‌های آن اشاره کردیم. اما فصلی با چنین ویژگی نیازمند پایانی با شکوه‌تر و هیجان‌انگیزتر بود که حس عطش فصل سوم را در مخاطب زنده کرده و بتواند میزان آدرنالین و هیجان او را ارضا کند. احتمالا در فصل سوم با فصلی عظیم و چشم‌نواز و جذاب روبرو خواهیم بود اما سریال با بد بستن فصل دوم خود از نظر خط زمانی داستانی شیرینی انتظار برای فصل سوم را تا حدی کاهش داد.

