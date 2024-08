سازندگان بازی Gollum دیگر با Sweet Baby Inc کار نخواهد کرد

استودیوهای مختلف پس از جنجال های اخیر Sweet Baby Inc، از همکاری با این گروه فاصله می‌گیرند!

شاید خیلی‌ها بازی Lord of the Rings: Gollum که در سال گذشته منتشر شد را به‌خاطر بیاورند. این عنوان که با اختلاف به‌عنوان بدترین بازی سال ۲۰۲۳ شناخته می‌شود، به قدری افتضاح بود که به حرفه Daedalic Entertainment در زمینۀ ساخت بازی پایان داد و آن را به سمت نشر سوق داد.

در اوایل سال ۲۰۲۲، این مجموعه با Sweet Baby Inc برای یک بازی مستقل تحت نام Capes همکاری کرد. طرفداران علاقه‌ای به دخالت این شرکت در پروسه توسعه این بازی نداشتند و پس از کشف این همکاری، بازی را با موجی از نقدهای منفی مواجه کردند.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Daedalic Entertainment, Lord of the Rings: Gollum, Sweet Baby Inc

منبع متن: gamefa