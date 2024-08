کاران سونی از وضعیت انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse می‌گوید

کاران سونی از وضعیت انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse می‌گوید علی محمدپناه ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

یکی از صداپیشه‌های انیمیشن سینمایی Spider-Man: Beyond the Spider-Verse از وضعیت این اثر گفته است. کاران سونی یکی از صداپیشه‌های حاضر در انیمیشن سینمایی Spider-Man: Beyond the Spider-Verse به شمار می‌رود که در این اثر سینمایی تازه صداپیشه نقش مرد عنکبوتی هندی است و حالا پس از چندین ماه بی‌خبری از این پروژه، از وضعیت آن گفته است. کاران سونی بیشتر به خاطر ایفای نقش دوپیندر در فیلم‌های Deadpool شهرت دارد اما اخیرا در انیمیشن سینمایی Spider-Man: Across the Spider-Verse صداپیشگی شخصیت مرد عنکبوتی هندی را برعهده داشته و قرار است همین نقش را در انیمیشن بعدی آن صداپیشگی کند. پس از اتفاقاتی که در پایان انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» رخ داد، طرفداران و بینندگان مشتاقانه منتظر ادامه داستان آن در انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» هستند، انیمیشنی که داستان این مجموعه را به یک نقطه پایان می‌رساند. انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» با تأخیرهای متعددی مواجه شده اما حالا کاران سونی در مصاحبه تازه خودش از وضعیت این پروژه گفته است. این بازیگر تأیید کرده که او اصلا نمی‌داند آیا فیلم ددپول ۴ ساخته خواهد شد یا خیر اما گفته که انیمیشن «مرد عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی» در راه است. اخبار سینما ، فیلم و سریال Karan Soni, Spider-Man, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse منبع متن: gamefa