گفت‌و‌گوی رئیس استودیو پیکسار با هایائو میازاکی

رویداد D23 درحال برگزاری است و دیزنی اخبار هیجان‌انگیزی از آثار آینده خود را دراختیار علاقه‌مندان قرار داده، اما به تازگی پیتر دکتر، رئیس استودیو پیکسار، گفت‌وگویی جذاب با هایائو میازاکی داشته است. میازاکی قبل از اکران انیمه تحسین شده The Boy and the Heron، اعلام کرده بود این انیمه آخرین ساخته او خواهد بود. […]