رونمایی کوین فایگی از لباس جدید اسپایدرمن

رئیس استودیوی مارول به لباس خاص و جدید پیتر پارکر در سریال Your Friendly Neighborhood Spider-Man اشاره‌ی کوتاه و کوچکی داشت.

جف ترامل خالق این اثر است و هادسون تیمز نقش پیتر پارکر را بازی خواهد کرد. این صداپیشه پیش از سریال جدید اسپایدرمن، در What If صداپیشگی مرد عنکبوتی را به عهده داشت. سریال جدید اسپایدی روی روزهای اول این قهرمان تمرکز می‌کند. در این جهان، پیتر پارکر یک میلیاردر غیراخلاقی او را هدایت کرده بود. چندین شخصیت افسانه‌ای و معروف از کمیک‌های مارول در کنار اسپایدی حضور خواهند داشت. آزبورن‌ها و نیکو مینورو در این لیست قرار دارند. سریال Your Friendly Neighborhood Spiderman چارلی کاکس را باری دیگر در نقش دیردویل، مت مورداک، قرار می‌دهد.

سایت‌های خبری چون Screen Rant در مراسم D23 برای صحبت درباره‌ی آینده‌ی X-Men 97، What If و سایر پروژه‌های مارول حاضر بودند. در حین اجرای پنل نمایش مارول انیمیشن، دیداری میان یکی از طرفداران و کوین فایگی، در دیزنی لند، رخ داد. همین دیدار بود که یکی از جزئیات به اشتراک گذاشته نشده در پنل را برای طرفداران به نمایش گذاشت. همانطور که در تصویری که مورگان بینیکس در توئیتر گرفته بود مشاهده می‌کنید؛ کوین فایگی کلاه کپ خاصی بر سر دارد که علامت سریال Your Friendly Neighborhood Spiderman روی آن نقش بسته است. این علامت دو لباس از اسپایدی را به نمایش می‌گذارد؛ یکی لباس کلاسیک قرمز و آبی او و دیگری یک دیزاین سفید که شباهت زیادی به Future Foundation دارد.

منبع: Screen Rant