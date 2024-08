یک قهرمان خاص در سریال Eyes of Wakanda حضور دارد

همه‌ی طرفداران تا حد غیرقابل تصوری برای پروژه‌ی بعدی مارول، سریال Eyes of Wakanda، هیجان‌زده و منتظر هستند. تاکنون شخصیت تچالا، یا همان بلک پنتر، بارها در سریال‌های پررنگ و متفاوتی چون What If و Avengers Assemble حضور داشته است. این شخصیت، که توسط چادویک بوزمن بزرگ معروف شده بود، بالاخره داستان خاص خود را […]