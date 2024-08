در مراسم D23 دیزنی در آناهایم بود که استودیو مارول طرفداران خود را با صحنه‌ی جدیدی از سریال Marvel Zombies غافلگیر کرد.

این سریال ادامه‌ی ۴ قسمتی از اپیزود زامبی فصل یک سریال ?What If است. فضای این اثر تاریک، خشن و پر از اکشن خواهد بود. برایان اندروز، که در پروسه‌ی ساخت ?What If کار کرده بود، صحنه‌ی جدید و اشاراتی به اتفاقاتی که در راه هستند معرفی کرد. کلیپ‌های مذکور شخصیت‌های آشنایی چون شنگ چی (با بازی سیمو لو)، کیتی (با بازی آکوآفینا) و ونوو (با بازی تونی لونگ) را در خود داشتند. این کاراکترها مشغول مبارزه با موج‌ عظیمی از زامبی‌ها بودند. باید در نظر داشته باشید که هیچ یک از بازیگران مذکور هنوز به عنوان صداپیشه‌های این شخصیت‌ها تایید نشده‌اند.

یک صحنه‌ی تحسین‌برانگیز شخصیت شانگ چی را نشان می‌دهد که آلوده شده است. پدر وی، ونوو، با دادن ۱۰ حلقه برای نجات او، خود را قربانی می‌کند، کیتی نیز از ۱۰ حلقه برای مبارزه با زامبی‌ها استفاده می‎‌کند. این صحنه‌ها عمق خطری که قهرمانان داستان را تهدید می‌کند، نشان می‌دهد. داستان روی درگیری‌های کاراکترها و تصمیمات سختی که باید بگیرند تمرکز دارد. صحنه‌ی بعدی پنج سال دیگر را نشان می‌دهد. جهان را زامبی‌ها فرا گرفته‌اند. در یک صحنه، کیتی و شانگ چی در حال فرار از دست گروهی از Skull Bikers هستند. اکشن این اثر بدون توقف است. شنگ چی از ده حلقه برای حمله به مهاجمین استفاده می‌کند. حتی در قلب شورش بی‌انتها، کاراکترها حس شوخ‌طبعی خود را از دست نمی‌دهند. این افراد با یکدیگر آهنگ Lights از گروه Journey را بازخوانی می‌کنند.

پروسه‌ی ساخت این سریال با سریال What If و محبوبیت آن شروع شد. یکی از اپیزودهای What If روی جهانی وحشتناک و نابود شده تمرکز داشت. در این جهان، اونجرز و سایر قهرمانان مارول بخاطر ویروسی وحشتناک به زامبی تبدیل شده‌اند. سریال Marvel Zombies در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ به صورت رسمی معرفی شد. به گفته‌ی سازنده‌ها، این اثر دنباله‌ای برای همان اپیزود پرطرفدار What If خواهد بود. Marvel Zombies مسیری تازه و شجاعانه برای مارول است. رده‌ی TV-MA به این اثر داده شده است. در نتیجه، می‌توانید انتظار محتوای جدی‌تر و خشن‌تر داشته باشید. این سریال از تمامی عناوینی که تاکنون مارول ساخته، متفاوت‌تر خواهد بود. فضایی تاریک‌تر و المان‌های وحشت در انتظار شما خواهد بود. تاریخ انتشار دقیقی برای این اثر مشخص نشده اما انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ منتشر شود.

منبع: Collider