بازی Dragon Age: The Veilguard شامل رنگ‌های پوست تیره متنوع‌تری برای شخصی‌سازی کاراکتر خواهد شد

کارگردان The Veilguard در مصاحبه‌ای با مجله Edge اعتراف کرد که سیستم شخصیت‌سازی Dragon Age، با وجود گستردگی، در نمایش واقع‌گرایانه تنوع رنگ پوست ضعف داشته است، اما The Veilguard اینگونه نخواهد بود. کورین بوش (Corianne Busche)، کارگردان بازی Dragon Age: The Veilguard، به طرفداران اطمینان داده است که در این نسخه، استودیوی بایوور یک […]