شخصیت آگاتا پس از سریال Agatha All Along باز هم حضور پیدا خواهد کرد

به تازگی مشخص شد که داستان شخصیت آگاتا پس از سریال Agatha All Along به پایان نخواهد رسید و در پروژه‌های دیگر مارول نیز حضور پیدا خواهد کرد. سریال Agatha All Along اسپین آفی از سریال WandaVision است که شخصیت آگاتا در آن سریال مورد توجه بینندگان قرار گرفت و حالا سریال اختصاصی خودش را […]