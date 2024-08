اینطور که به نظر می‌رسد، خانواده‌ی تلویزیونی محبوب ما در اسپرینگ فیلد با حضور در استیج D23، تاریخ انتشار فصل‌های ۳۵ و ۳۶ سریال The Simpsons را اعلام کردند.

در کنار این خبر، چهار قسمت انحصاری برای انتشار روی پلتفرم دیزنی پلاس نیز معرفی شدند. فصل پنجم این سریال پیش از این روی شبکه‌ی فاکس پخش شده بود. این فصل، ماه مه امسال با اپیزود Bart’s Brain به پایان رسید. فصل ۳۵ پایانی متفاوت و تاریک برای یک اپیزود کلاسیک از Treehouse of Horror XXXIV را رقم زد. دو افسانه از سری Doctor Who در کنار یک شخص مرموز قرار گرفتند. خبر مرگ یک کاراکتر معروف و آشنا نیز تایید شد.

سایت Screen Rant در پنل مخصوص بزرگسالان مراسم D23 شرکت داشت. این پنل به آثاری چون Bob’s Burgers، Futurama و The Simpsons تعلق داشت. خبری دیگر در کنار تاریخ پخش فصل ۳۶ از این سریال منتشر شد. فصل ۳۵ نیز، از تاریخ ۲ اکتبر (۱۱ مهر) داخل پلتفرم دیزنی پلاس قرار خواهد گرفت. البته در کنار این دو فصل، ۴ اپیزود انحصاری نیز منتشر خواهند شد. The Past and the Furious، The White Lotus و داستان دو قسمتی O C’mon All Ye Faithful اسامی این قسمت‌های انحصاری هستند.

حالا که این اپیزودهای کامل روی دیزنی پلاس منتشر خواهند شد، The Simpsons در مسیری ناشناخته قرار گرفته است. The Simpsons پیش از این داستان‌های انحصاری برای دیزنی پلاس منتشر کرده بود. البته تمامی این داستان‌ها، non-canon بودند. Non-Canon بدان معناست که داستان‌های این قسمت‌ها اعتباری در جهان The Simpsons ندارند و در حقیقت هرگز وجود نداشتند. سریال مذکور از سال ۲۰۱۹ تا کنون تمرکز بالایی روی انتشار دیجیتال گذاشته است. همین موضوع، چالشی برای طرفدارانی که کلکسیون جمع می‌کنند ایجاد خواهد کرد. چرا که ۴ اپیزود انحصاری دیزنی پلاس هرگز پخش خانگی نخواهند داشت.

