این استودیو در طول تاریخ ۲۱ ساله‌اش، نه تنها روی بازی‌های داستانی واقعیت مجازی مانند سری Lone Echo کار کرده، بلکه تعدادی از محبوب‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن پرتابل مانند دکستر، گاد آو وار: گوست آو اسپارتا و Chains of Olympus را در کنار The Ordrer: 1886 تولید کرده است. Ready At Dawn که توسط کارمندان سابق استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد، چندین سال با پلی‌استیشن همکاری کرد و آخرین تلاش مشترک این دو، The Order: ۱۸۸۶ در سال ۲۰۱۵ بود. او همچنین پروژه چند‌نفره‌ی Deformers را در سال ۲۰۱۷ عرضه کرد، اما در مسیر موفقیت چندان موفق نبود. در ژوئن ۲۰۲۰، متا به‌طور شگفت‌انگیزی Ready At Dawn را خریداری کرد تا به تقویت ترکیب تیم‌های توسعه‌ی آثار واقعیت مجازی این شرکت در زیر چتر Reality Labs کمک کند.

از آن زمان، Ready At Dawn تنها Lone Echo ۲ در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرده است که دنباله‌ای بر بازی علمی تخیلی خود در سال ۲۰۱۷ است و برای هدست‌های Oculus و Rift در دسترس قرار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد که اخراج‌های گسترده‌ی صنعت بازی‌ها گریبان‌گیر این تیم قدیمی شده است. به گفته‌ی سخنگوی متا، ظاهرا این تصمیم برای اطمینان از اینکه استودیوهای Oculus می‌توانند تأثیر بلندمدت بهتری بر روند توسعه‌ی آثار واقعیت مجازی داشته باشد و اینکه Reality Labs از محدودیت‌های مالی کاهش‌یافته‌اش تجاوز نکند، گرفته شده است. در واقع به نظر می‌رسد که متا کمک مالی به این بخش را ۲۰ درصد کاهش داده است.

متا اعلام کرده که بسته شدن Ready At Dawn نباید به عنوان نشانه‌ای از کم شدن اعتماد به آثار واقعیت مجازی توسط این شرکت تلقی شود و او همچنان به پلتفرم‌های واقعیت مجازی خود متعهد است. صرف نظر از این، خبر تلخ گفته شده طرفداران بازی‌های Ready At Dawn را کاملا ناامید کرده است، به خصوص آن‌هایی که مشتاقانه منتظر آثار بیشتری در سری Lone Echo هستند. البته متا توسعه‌دهندگان Ready At Dawn را تشویق کرده است تا در بخش دیگری در استودیوهای Oculus درخواست کار دهند، زیرا این شرکت می‌خواهد تا حد امکان استعداد‌ها را حفظ کند.

پیش‌بینی اینکه صنعت بازی‌ها پس از رونق استخدام در سال ۲۰۲۰ چه تعداد اخراج و تعطیلی استودیو‌های دیگر را باید تحمل کند تا اوضاع ایده‌آل شود، دشوار است، اما این واقعیت که استودیوی نسبتا معتبری مانند Ready At Dawn نمی‌تواند از این شرایط فرار کند، نگران‌کننده است.

