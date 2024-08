خط زمانی سریال dream productions مشخص شد

خط زمانی کامل دنیای اسپین آف Inside Out، سریال Dream Productions، مشخص شد و جزئیات آن معلوم شدند.

دو فیلم در دنیای این فرنچایز شرکت پیکسار قرار دارند. هر دوی این آثار روی ماجراجویی‌های احساسات حاضر در ذهن یک دختر جوان تمرکز می‌کنند. نام این دختر جوان رایلی است. کیتلین دیاز در قسمت اوریجینال سال ۲۰۱۵ و کنزینگتون تالمن در ادامه‌ی سال ۲۰۲۴ مسئولیت صداپیشگی این شخصیت را به عهده داشتند. داستان‌های این آثار، جهان زیبا و خارق‌العاده‌ی داخل ذهن او را به مخاطبین نشان می‌دهند. کاراکترهایی چون شادی (با صدای ایمی پولر) و غم (با صدای فیلیس اسمیت) نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. اعمال احساسات او روی جهان واقعی وی تاثیر می‌گذارند. فیلم‌های Inside Out بیش از ۲.۴ میلیارد دلار فروش جهانی دارند.

سایت Screen Rant در لیست حاضران مراسم D23 سال ۲۰۲۴ قرار داشت. جزئیات زیاد، بزرگ و مهمی در پنل شرکت پیکسار اعلام شدند. یکی از این جزئیات، مشخص شدن خط زمانی سریال اسپین آف Dream Productions بود. اثری که در استودیوی مذکور و داخل ذهن رایلی رخ می‌دهد. رویاهای رایلی در همین استودیو ساخته می‎‌شوند. وقایع داستانی Dream Productions بین دو قسمت Inside Out و Inside Out 2 اتفاق می‌افتند. البته هنوز معلوم نیست که کدام یک از صداپیشگان Inside Out برای ایفای نقش خود به Dream Productions باز می‌گردند. تمرکز این سریال روی شخصیت رایلی خواهد بود و ممکن است احساسات اصلی حضور نداشته باشند. زندگی رایلی و جزئیات وقایع این دوره مشخص نیستند. لحظات کلیدی وجود دارند که ما از آنها مطلع هستیم. این وقایع بدون شک در اسپین آف تاثیر خواهند گذاشت.

میان وقایع قسمت اول و دوم این سری، دو سال فاصله بود. پایان قسمت اول Inside Out روی رایلی ۱۲ ساله، یک سال پس از وقایع فیلم اصلی، تمرکز داشت. وی در حال پیدا کردن دوستان جدید و کشف مجدد علاقه‌ی خود به هاکی بود. رایلی در آغاز فیلم دوم، کامل به قلب ورزش هاکی رفته و می‌خواهد در کنار بهترین دوست‌های خود به تیم دانشگاه خود بپیوندد. بری و گریس دو دوست او هستند و سمیه نورالدین گرین و گریس لو نقش این دو را ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت آنها، احتمالاً این دو شخصیت، در سریال اسپین آف نقشی کلیدی ایفا خواهند کرد.

منبع: Screen Rant