آلفونسو کوارون به تازگی گفته که قصد دارد یک فیلم ترسناک بسازد، اما نوشتن یک فیلم ترسناک برایش سخت است.

این کارگردان مکزیکی در جریان فستیوال سینمایی Locrano، گفت و گویی انجام داد که در آن به انواع سوالات درباره‌ی حرفه‌ی کاری‌اش پاسخ داد. وقتی درباره‌ی پروژه‌های آینده‌اش از او سوال شد، پاسخ داد:

آرزو دارم که روزی یک فیلم ترسناک بسازم. من عاشق فیلم بچه‌ی رزماری و دیگر فیلم‌های رومن پولانسکی و فیلم بابادوک هستم، این فیلم‌ها به واقعیت و شخصیت‌هایشان متکی هستند. به عنوان یک بیننده، سلیقه‌ی وسیعی دارم، اما اگر احساس کنم کاری را بخواهم انجام دهم، باید منطقی‌تر باشد.

با اینحال آلفونسو کوارون تنها رویای ساخت فیلم ترسناک را ندارد و در عمل هم سعی کرده تا فیلمنامه‌ی فیلم ترسناکی را بنویسد اما به گفته‌ی خودش به نتیجه‌ی خاصی نرسیده است.

درست است که آلفونسو کوارون تا به حال فیلم ترسناکی نساخته، اما از المان‌های تلخ و تاریک فیلم‌های Children of Men و Harry Potter and the Prisoner of Azkaban می‌توان این نتیجه را گرفت که احتمالا این کارگردان در ژانر ترسناک شانس موفقیت زیادی داشته باشد.

آلفونسو کوارون ۱۰ نامزدی اسکار را در کارنامه‌ی خود دارد و در سال ۲۰۱۸ برای فیلم Roma توانست تا اسکار بهترین کارگردانی را کسب کند. آخرین پروژه‌ی او سریال Disclaimer با بازی کیت بلانشت است که در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۰ مهر ۱۴۰۳) پخش خواهد شد.

منبع: Comingsoon