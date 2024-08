بازسازی فیلم Creature from the Black Lagoon در دست ساخت قرار دارد

به تازگی اطلاعاتی منتشر شده است که خبر از بازسازی یکی دیگر از فیلم‌های ترسناک کلاسیک، به کارگردانی جیمز وان، را می‌دهد.

اگر صحبت‌های کمپانی یونیورسال با جیمز وان نتیجه دهد، این فیلم اولین اثر ترسناک کارگردانی شده توسط او پس از تاسیس کمپانی Atomic Monster خواهد بود. همچنین تهیه کنندگی این ریمیک برعهده جادسون اسکات و مایکل کلیر است.

از زمان اکران اولین فیلم از فرنچایز Creature from the Black Lagoon در سال ۱۹۵۴ میلادی و ساخت دو دنباله از آن در سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶، تلاش زیادی برای بازگرداندن این هیولا به پرده سینما صورت گرفته، اما هیچکدام از آنها به مرحله تولید نرسیدند. حتی جالب است بدانید فیلم The Shape of Water، به کارگردانی گیرمو دل تورو، در ابتدا ریمیکی از فیلم اول این مجموعه بود، اما این ایده چراغ سبز نگرفت و دل تورو داستان منحصر به فرد خود را تعریف کرد.

