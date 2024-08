تصویر جدیدی از فیلم Queer منتشر شد

تصویر جدیدی از فیلم Queer منتشر شد ارشیا امیری ۱۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳

تصویر جدید فیلم Queer، دنیل کریگ را در دهه ۴۰ میلادی نشان می‌دهد. وظیفه کارگردانی فیلم Queer برعهده لوکا گوادانینو است، که کارگردانی آثاری مانند Challengers و Call Me By Your Name را در کارنامه خود دارد. فیلم اقتباسی از رمانی با همین نام نوشته ویلیام اس باروز است که حول محور مردی به نام لی جریان دارد، او در دهه ۴۰ میلادی سعی دارد زندگی و رابطه عاشقانه‌اش را در مکزیکو سیتی پیش ببرد. علاوه‌بر کریگ، لسلی منویل، جیسون شوارتزمن، درو استارکی، هنری زاگا، آریل شولمن و دیوید لاوری نیز در این اثر نقش آفرینی می‌کنند. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Daniel Craig, Luca Guadagnino, Queer منبع متن: gamefa