۱۰ بازی برتر که طرفداران ارباب حلقه‌ها باید تجربه کنند

چه بازی‌ها روایت‌های داستان‌های اصلی را دنبال کنند و یا با سه‌گانه‌ی محبوب فیلم‌ها گره خورده باشند، طرفداران همیشه می‌توانند انتظار یک تجربه‌ی درخشان را داشته باشند و با بسیاری از توسعه‌دهندگان مختلف که بینش‌های بسیار متفاوتی را در داستان‌ها و جهان‌سازی دارد، ارباب حلقه‌ها در طول سال‌ها از انواع مختلفی از بازی‌ها برخوردار شده است. برای طرفدارانی که هنوز سفر خود به کوه نابودی (Mount Doom) را آغاز نکرده‌اند، یا برای آن‌هایی که می‌توانند خود را به‌عنوان جنگجوی سرشناس گاندور (Gondor) به حساب آورند، بازی‌هایی که در ادامه آمده از بهترین بازی‌های ویدیویی موجود برای طرفداران ارباب حلقه‌ها هستند.

۱۰. The Lord of the Rings: War in the North

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: Snowblind Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PC

جنگ برای حلقه‌ی یگانه رویدادی بود که تمام دنیای سرزمین میانه را در بر گرفت. در حالی که عملکرد‌های فرودو و بقیه یاران حلقه برای نابودی حلقه یگانه کاملاً لازم بود، اگر شجاعت و دلاوری سایر قهرمانان کمتر شناخته‌شده نبود، فداکاری‌های آن‌ها ممکن بود هیچ ارزشی نداشته باشد. بازی ارباب حلقه‌ها: جنگ در شمال به دنبال مشخص کردن آن قهرمانان فراموش شده است. بازی جنگ در شمال به‌ جای پوشش دادن زمینه‌ای که در رمان‌ها یا فیلم‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد، مسیر خودش را می‌سازد و از هر دوی آن‌ها جدا می‌شود تا بگوید چگونه یک گروه شجاع از جنگجویان به نیرو‌های خوب در جنگ حلقه کمک کردند. چیزی که در مورد بازی جنگ در شمال جالب محسوب می‌شود، این است که این اولین بازی ارباب حلقه‌ها است که شامل محتوایی از رمان‌های اصلی و فیلم‌های پیتر جکسون (Peter Jackson) می‌شود، زیرا برادران وارنر در نهایت حق ساخت هر دو را بدست آورده بود.

با اینکه بازی به عنوان شخصیت‌های جدید و قدیمی شگفت‌انگیز بود، بازی جنگ در شمال پس از انتشار باگ‌های زیادی داشت و اگر بازی روان‌تر اجرا می‌شد، شاید منتقدان نسبت به شخصیت‌ها و روایت آن ملایم‌تر رفتار می‌کردند. بازی جنگ در شمال که به‌ عنوان اثری تکراری و سطحی توصیف می‌شود، در هنگام شروع عملکرد خوبی نداشت، اما پس از آن زمان یعنی در سال‌های اخیر مورد استقبال بیشتر طرفداران قرار گرفته است. این بازی یک مثال کلاسیک از این است که چگونه فقط کمی بهینه‌سازی می‌تواند معجزه کند.

۹. Middle-earth: Shadow of Mordor

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: Monolith Productions

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC

هنگامی که تالیون (Talion) جنگجو توسط نیرو‌های سائورون (Sauron) کشته می‌شود، روح او با روح الفی به نام کلبریمبور (Celebrimbor) گره می‌خورد. تالیون و کلبریمبور با داشتن یک بدن واحد، شروع به تلاش برای انتقام می‌کنند و اورک‌ها و دیگر هیولا‌ها را نابود می‌کنند. بازی Middle-Earth: Shadow of Mordor پس از انتشار به عنوان یک اثر اکشن در همه زمینه‌ها مورد تحسین قرار گرفت. نکته قابل توجه سیستم نمسیس (Nemesis) بود، مکانیکی که به واحد‌های دشمن اجازه می‌داد تا بازیکنان را شکار کنند و در صورت موفقیت در انجام این کار، رتبه و قدرت کسب کنند.

در حالی که تیم سازنده با بسیاری از منابع مختلف مشورت کردند تا اطمینان حاصل کنند که داستان آن‌ها با فیلم‌ها یا آثار اصلی تالکین در تضاد نیست، هنوز هم برخی از انتخاب‌های روایتی عجیب وجود دارد که می‌تواند طرفداران را ناراحت کند. به عنوان مثال در ارباب حلقه‌ها روح الف‌ها به تالار‌های ماندوس (the Halls of Mandos) سفر می‌کنند، بنابراین‌ ایده‌ی ترکیب روح کلبریمبور با تالیون نمی‌تواند کارساز بوده باشد. همانطور که گفته شد، تالیون هنوز یک شخصیت جالب است که هم در Shadow of Mordor و هم در دنباله‌ی آن، Middle-Earth: Shadow of War، حماسه‌های غیر مرتبط با داستان اصلی را ایجاد می‌کند.

۸. Riders of Rohan

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Beam Software

سال انتشار: ۱۹۹۱

پلتفرم: PC

اتفاقات این بازی در رمان دوم از سه‌گانه‌ی اصلی، یعنی کتاب دو برج اتفاق می‌افتد، بازی Riders of Rohan بازیکنان را با وظیفه‌ی دلهره‌آور دفع نیرو‌های ارک متجاوز موردور موظف می‌کند. با فرماندهی واحد‌های کوچکتر و نیرو‌های بزرگتر، نبرد‌ها و زد و خورد‌هایی که در سرتاسر سرزمین روهان رخ می‌دهد، بازی ترکیب خوبی از شبیه‌سازی جنگ تاکتیکی و نبرد استراتژیک را ارائه می‌دهد. ممکن است این بازی با استاندارد‌های امروزی قدیمی به نظر برسد، اما بازی Riders of Rohan یک بازی تاکتیکی جذاب است.

بازی Riders of Rohan اتفاقات رمان دو برج را به دقت دنبال می‌کند که می‌تواند برای بازیکنانی که مشتاق اثبات استعداد خود در اسطوره‌های ارباب حلقه‌ها هستند هیجان‌انگیز باشد، اما برای کسانی که به دنبال انجام استراتژی‌های مخصوص خود هستند نیز می‌تواند ناامیدکننده باشد. در نهایت بازی Riders of Rohan با نقشه‌ی دقیق روهان، واحد‌هایی متعدد برای فرماندهی، یک راهنمای مفید و یک دایره المعارف شخصیتی عمیق، یک بازی فوق‌العاده برای طرفداران رمان دو برج است.

۷. The Hobbit

تهیه‌کننده: Melbourne House / سازنده: Beam Software

سال انتشار: ۱۹۸۲

پلتفرم: PC

وقتی بیلبو بگینز یک روز بعد از ظهر، صدای ضربه به در جلوی خانه‌اش را شنید، هرگز نمی‌توانست تصور کند که چگونه کل زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌کند. رویداد‌های هابیت باعث افتادن اتفاقات کل سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها شد، روایتی محوری که طرفداران را با گندالف خاکستری، بیلبو بگینز، گالوم و البته حلقه‌ی یگانه آشنا کرد. به عنوان یک بازی ماجراجویی متنی، هابیت در نحوه استفاده از تجزیه‌کننده یا پارسر پیشرفته‌ای که امکان تعامل بیشتر با جهان را فراهم می‌کرد، پیشگام بود.

در حالی که دنباله‌های آن، The Lord of the Rings: Game One در سال ۱۹۸۵ و Shadows of Mordor: The Lord of the Rings در سال ۱۹۸۷ دارای دو برابر تعداد کلمات تعاملی بودند که هابیت داشت، این بازی همچنان به عنوان یک بازی متنی واقعا استثنایی در سبک ماجراجویی باقی می‌ماند. میزان آزادی بازیکنان برای تعامل با جهان، مقابله با موانع و زنده ماندن در برخورد‌های خطرناک بازی در زمان خود بی‌سابقه بود. نحوه‌ای که شخصیت‌های غیرقابل‌بازی به میل خود عمل می‌کردند برای زمان خود انقلابی بود و همچنین حرکت‌هایی را انجام می‌دادند که می‌توانست هر بار به طور کلی متفاوت باشند. بازی هابیت به عنوان اولین بازی ویدیویی ارباب حلقه‌ها که تا به حال ساخته شده است، اثر برجسته‌ای برای این سری است.

۶. War in Middle Earth

تهیه‌کننده: Melbourne House / سازنده: Synergistic Software

سال انتشار: ۱۹۸۸

پلتفرم: PC

بازی جنگ در سرزمین میانه که سه سال پیش از سواران روهان اتفاق می‌افتد، نه تنها به بازیکنان این شانس را می‌دهد که در بخشی از جنگ علیه سائورون (Sauron) شرکت کنند، بلکه به آن‌ها تمام دنیای سرزمین میانه را می‌دهد تا در سراسر جهان بجنگند. به دنبال وقایع رمان، بازی جنگ در سرزمین میانه یک بازی شبیه‌سازی جنگ تاکتیکی در مقیاس بزرگ است. بازیکنان ممکن است چندین واحد نیرو را در کل نقشه به طور همزمان کنترل کنند، با نبرد‌ها و تعاملات که همه به صورت ریل‌ تایم رخ می‌دهند.

بازی جنگ در سرزمین میانه مانند بازی سواران روهان، بیشتر به نتایجی علاقه دارد که با وقایع رمان‌ها همسو می‌شوند تا نتایجی که از متفاوت هستند. این برای بازیکنان کهنه کار سبک استراتژی می‌تواند ناامید‌کننده باشد که به اهداف خاصی پایبند باشند، اما برای طرفداران رمان‌ها، جنگ علیه کل ارتش سائورن هرگز به این بزرگی نبوده است. در نهایت ممکن است این بازی برای گیمر‌های مدرن نسبتا ابتدایی باشد، اما بازی جنگ در سرزمین میانه یک دستاورد بزرگ برای این سری پس از انتشار آن بود.

۵. The Return of the King

تهیه‌کننده: EA Games / سازنده: Griptonite Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: Game Boy Advance

نسخه‌ی گیم بوی ادونس این بازی که به عنوان یک بازی برای فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King منتشر شده است، بسیار متفاوت از همتایان کنسولی خود عمل می‌کند. این نسخه‌ی دستی هک‌ اند اسلش ایزومتریک بازی بازگشت پادشاه، به سبک بازی دیابلو (Diablo) نزدیکتر از سبک بازی گانتلت (Gauntlet) است. به عنوان شخصیت‌های کلیدی فیلم، بازیکنان باید دنیای جنگ زده‌ی سرزمین میانه را کشف کنند، دشمنان را شکست دهند، آیتم‌ها را جمع آوری کنند و وضعیت، مهارت‌ها و تجهیزات خود را ارتقا دهند.

در قالب یک نسخه‌ی دستی شبه دیابلو ، بازی The Return of the King یک تجربه‌ی فوق‌العاده است، به‌ ویژه با در نظر گرفتن اینکه بازی را می‌توان با داشتن چند دستگاه به صورت چندنفره تجربه کرد. این یک حرکت فوق‌العاده جالب برای پورت گیم بوی ادونس بازی بود که تجربه‌ی منحصر به فرد خود را در مقابل تلاش برای انطباق با اکشن کاملا سه‌بعدی نسخه‌های کنسول قرار داد.

۴. The Two Towers

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Stormfront Studios

سال انتشار: ۲۰۰۲

پلتفرم: GameCube, PS2, Xbox

موفقیت فیلم‌های ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون (Peter Jackson) را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت. این سری مهم نه تنها برای فیلمسازی، بلکه در اقتباس‌های بین رسانه‌ای و به طور کلی، در همه‌ی زمینه‌ها اهمیت پیدا کرد و نه تنها فیلم‌های شگفت‌انگیز، بلکه بازی‌های ویدیویی فوق‌العاده‌ای را نیز به همراه داشت. بازی The Lord of the Rings: The Two Towers با بازگویی اکشن فیلم اصلی همه را شگفت‌زده کرد و برای اولین بار، طرفداران می‌توانستند لحظات مهمی را از فیلم، با موشن‌کپچر دقیق و صداگذاری بازیگران، تجربه کنند. بازیکنان می‌توانستند به عنوان آراگورن (Aragorn)، لگولاس (Legolas) و گیملی (Gimli)، راه خود را با از بین بردن امواج بی‌پایان اورک‌هایی که به آنها حمله کرده بودند، باز کنند. بازی The Two Towers با گیم‌پلی ساده و در عین حال نسبتا کوتاه، به عنوان یک عنوان اکشن آرکید که بخش کوآپ فوق العاده‌ای را ارائه می‌کرد، عالی بود.

۳. Battle for Middle-Earth II

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Los Angeles

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC

دریافت یک نسخه‌ی استراتژی ریل‌ تایم برای ارباب حلقه‌ها کاملا منطقی است. آثار کلاسیک مانند بازی‌های War in Middle-earth و Riders of Rohan، پایه و اساس بازی Battle For Middle-earth II را ایجاد کردند که علیرغم اینکه از نظر وسعت و مقیاس بسیار کوچکتر بود، عملکرد تحسین برانگیزی به عنوان یک استراتژی ریل‌ تایم داشت. با در دست گرفتن کنترل جناح‌های مختلف، بازیکنان باید منابع را مدیریت کنند، ساختمان‌ها را بسازند و تعداد کافی سرباز تولید کنند تا در طول بازی به اهداف خود دست یابند. این بازی ممکن است یک استراتژی ریل‌ تایم معمولی به نظر برسد، اما یک بازی ویدیویی استثنایی است که گیم‌پلی جذابی را ارائه می‌دهد.

به عنوان یک دنباله، بازی Battle for Middle-earth II گروه‌های کاملا جدیدی از جمله کوتوله‌ها، الف‌ها و گابلین‌ها را معرفی می‌کند که می‌توان با آن‌ها بازی کرد. از طریق گروه‌های خوب و بد، بازیکنان می‌توانند در سناریوهای مختلف از دیدگاه‌های کاملاً متفاوت به کاوش و مبارزه بپردازند. بازی Battle for Middle-earth II که به‌عنوان یک پیشرفت واقعی از هر نظر نسبت به بازی اول مورد ستایش جهانی قرار گرفت، به‌خاطر کیفیت تولید فوق‌العاده‌اش ستایش شد.

۲. The Return of the King

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: GameCube, PS2, Xbox, PC

همانطور که نیروهای انسان‌ها و الف‌ها برای یک نبرد نهایی علیه نیروهای سائورون با هم متحد می‌شوند، سرنوشت سرزمین میانه در هوا معلق است و در حالی که فرودو (Frodo) و سم (Sam) در تلاش برای نابودی حلقه‌ی یگانه از میان سرزمین‌های نابود شده‌ی موردور سفر می‌کنند، آراگورن و دیگر یاران حلقه، در میدان جنگ مشغول نابودی اورک‌ها هستند. بازی بازگشت پادشاه دنباله‌ی موفق بازی دو برج است که تقریباً از هر نظر نسبت به نسخه قبلی خود بهبود یافته است.

این بازی با ترکیب صحنه‌هایی از فیلم‌ها در خود گیم‌پلی، سعی کرد تعاملی‌ترین تجربه‌ی ممکن را به بازیکنان بدهد. همچنین با موسیقی، صداگذاری، موشن‌کپچر عالی و نبردهایی که مستقیماً از فیلم گرفته شده‌اند و همچنین محتوای فراوان قابل بازگشایی، بازی بازگشت پادشاه گنجینه‌ای برای طرفداران بود. در نهایت با گیم‌پلی عمیق‌، جلوه‌های بصری، ماموریت‌های گسترده و کمپین بهبودیافته، بازی بازگشت پادشاه یکی از هیجان انگیزترین و بهترین بازی‌های ارباب حلقه‌ها در تاریخ است.

۱. The Lord of the Rings Online

تهیه‌کننده: Daybreak Game Company / سازنده: Standing Stone Games

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم: PC

رویای هر طرفدار ارباب حلقه‌ها این است که بتواند به طور کامل دنیای سرزمین میانه را کشف کند آن هم نه فقط برای شکوه نبرد یا برای ایستادن در کنار بزرگترین قهرمانان این قلمرو، بلکه برای کشف اسرار بی‌شمار آن. بازی The Lord of the Rings Online بهترین بازی‌ای است که می‌تواند این رویای طرفداران را به طور کامل تحقق ببخشد. این بازی سبک MMO که پس از انتشارش مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، اغلب به عنوان یکی از دست کم گرفته شده‌ترین بازی‌های تمام دوران شناخته می‌شود و برای همیشه در سایه‌ی آثار بزرگتری مانند ورلد آو وارکرفت (World of Warcraft) و فاینال فانتزی ۱۴ (Final Fantasy XIV) قرار می‌گیرد اما در هر صورت بازی کاملی برای طرفداران سرزمین میانه است.

در این بازی بازیکنان می‌توانند شخصیت‌های خود را در انواع نژادها و کلاس‌ها ایجاد کنند. به عنوان شخصیتی که وارد درگیری جنگ حلقه شده است، این اجتناب ناپذیر است که بازیکنان در قلمروها سفر کردوه و نبرد و کاوش کنند. بازی The Lord of the Rings Online با هفت بسته‌ی الحاقی که هرکدام دنیای سرزمین میانه را بیشتر در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند، رویدادهای جنگ حلقه را پشت سر گذاشته و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا سرزمین میانه را کاوش کنند. جالب است بدانید که بازی همچنان دارای جامعه‌ی کاربران هرچند کوچک اما فعال خود است.

منبع: CBR

نوشته ۱۰ بازی برتر که طرفداران ارباب حلقه‌ها باید تجربه کنند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala