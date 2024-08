تریلری جدید از فیلم wicked منتشر شد

فیلم Wicked با تریلری جدید جاناتان بیلی را در نقش فیرو و در مرکز یک مثلث احساسی میان الفابا (با بازی سینتیا اریوو) و گلیندا (با بازی آریانا گرانده) نشان می‌دهد.

این ستاره‌ی معروف از سریال Bridgerton آمده و تجربه‌ی موزیکال و سینمایی خود را به این نقش می‌آورد. فیرو شخصیتی در اقتباس سینمایی از تئاتر موزیکال این اثر است. وی در لیست بازیگران هر دو فیلم Wicked Part One و Wicked Part Two قرار دارد و این نقش را ایفا خواهد کرد. این دو قسمت از روی دو پرده‌ی تئاتر موزیکال Wicked اقتباس خواهد کرد. آهنگ‌های معروف و داستانی هیجان‌انگیز در انتظار مخاطبین است.

تریلر جدید Wicked تمرکز را روی فیرو می‌گذارد. شخصیت او به طرز عجیبی دلنشین و خودپرست است. گلیندا و دانش‌آموزان دانشگاه شیز در نگاه اول به او علاقه‌مند می‌شوند. الفابا شخصیت او را اعصاب‌خردکن می‌داند. گلیندا در تریلر جزئیات از راه رسیدن فیرو در دانشگاه را بررسی می‌کند. شهرت رفتار عجیب و خودشیفته‌ی فیرو از او سریع‌تر پخش می‌شود. در همین حین، الفابا ظاهر حقیقی او را مشاهده می‌کند. به نظر او زیر سطح رفتار وی، چیز دیگری نهفته است.

به جز الفابا و گلیندا، هیچکس در داستان Wicked اهمیتی برابر با شخصیت فیرو ندارد. وی خط داستانی و تغییرات خاص خود را دارد. این خط داستانی در داستان و ماجراجویی الفابا و گلیندا نقشی کلیدی ایفا می‌کند. روابط عجیب‌تری در راه هستند که در نهایت به وقایع داستان The Wizard of Oz ختم می‌‎شوند. برخی از بهترین آهنگ‌های Wicked با محوریت فیرو اجرا خواهند شد. آهنگ‌هایی چون Dancing Through Life رنگین و As Long as You’re Mine احساسی بوده و در این لیست قرار دارند.

البته اجرای شخصیت بیلی نیز باید بی‌نقص باشد. تنها راه ساخت اقتباسی قدرتمند از تئاتر موزیکال این اثر، اجرای صحیح شخصیت‌های اریوو، گرانده و بیلی خواهد بود. تاکنون تمرکز اصلی تبلیغات روی اریوو و گرانده بوده است. با این وجود، اجرای صحیح هر سه ستاره برای موفقیت فیلم اول الزامی خواهد بود. قدرت ستاره‌ای بیلی از Bridgerton، توجه بیشتری را به سوی این اثر سینمایی جدید جلب خواهد کرد.

منبع: Screen Rant