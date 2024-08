البته. حتماً. باید جلوی من را بگیرند تا از کارگردانی این سری دست بکشم. من انرژی زیادی دارم و عاشق کارم هستم. چرا نباشم؟ تازه داستان آنها نوشته شده و من یک ماه پیش، هر دوی آنها را بررسی کردم. داستان‌های هیجان‌انگیز و فوق‌العاده‌ای هستند. باید ساخته شوند. اگر من با یک اتوبوس تصادف کنم و ریه‌هام از کار بیافتند، کس دیگری باید آنها را کارگردانی کند. پس از موفقیت عظیم و باورنکردنی Avatar در سال ۲۰۰۹، که تا به امروز همچنان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ است، کامرون تصمیم گرفت تا ۴ قسمت دیگر از این سری فیلم را بسازد. اولین قسمت از این دنباله‌ها، Avatar the Way of Water بود که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد. بخش‌هایی از قسمت سوم این سری همزمان با قسمت دو فیلمبرداری شدند. ماه دسامبر ۲۰۲۵، تاریخ انتشار قسمت سوم است. در مراسم D23 سال ۲۰۲۴، عنوان رسمی آن مشخص شد. قسمت ۴ و ۵ این سری در نقاط مختلفی از تولید هستند و در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۱ منتشر می‌شوند. به گفته‌ی کامرون، فیلم‌های Avatar تماماً درگیرکننده هستند و اجازه‌ی کارگردانی هیچ پروژه‌ی دیگری را نمی‌دهند.