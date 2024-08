دومینیک سسا در نقش آنتونی بوردین بازی خواهد کرد

به تازگی مشخص شد که دومینیک سسا، ستاره‌ی فیلم The Holdovers، در فیلم زندگینامه‌ی آنتونی بوردین نقش اصلی را خواهد داشت.

آنتونی بوردین سرآشپز و مستندساز معروفی بود که در سال ۲۰۱۸ خودکشی کرد و با مستندهای جهانگردی No Reservations و Parts Unknown شناخته می‌شد. فیلم زندگینامه‌ی او با عنوان Tony از او ساخته خواهد اما اعلام نشده که این فیلم چه بخشی از زندگی او را پوشش خواهد داد. دومینیک سِسا نیز در نقش آنتونی بوردین بازی خواهد کرد.

این دومین باری است که عنوانی درباره‌ی آنتونی بوردین ساخته می‌شود؛ در سال ۲۰۲۱ مستندی با عنوان Roadrunner ساخته شد که نمرات خوبی را هم دریافت کرد، البته بعدها مشخص شد که کارگردان این مستند با استفاده از هوش مصنوعی چندین نقل‌قول ساختگی را با صدای آنتونی بوردین ساخته است.

استودیوهای Star Thrower Entertainment و A24 این فیلم زندگینامه‌ای را تولید خواهند کرد. مت جانسون، کارگردان فیلم Blackberry، درحال مذاکره برای کارگردانی این فیلم است. لو هاو و تاد بارتلز نیز نوشتن فیلمنامه را برعهده دارند.

دومینیک سِسا با بازی در فیلم The Holdovers به شهرت رسید که در نقش یک دانش‌آموز بازی می‌کرد. او همچنین در فیلم Now You See Me 3 حضور دارد.

استودیوی Star Thrower Entertainment سابقه‌ی تولید فیلم‌های King Richard ،The Post ، No One Will Save You و Wind River را دارد.

