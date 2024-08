بازی Indiana Jones and the Great Circle در افتتاحیه Gamescom حضور خواهد داشت

با اعلام رسمی بتسدا و استودیوی ماشین گیمز، نمایش جدیدی از بازی Indiana Jones and the Great Circle در شب نخست مراسم Gamescom پخش می‌شود. بازی Indiana Jones and the Great Circle در ژانویه ۲۰۲۴ به صورت رسمی معرفی شد و اعلام گردید که در سال جاری میلادی عرضه می‌شود. به گفته تام وارن، منبع […]