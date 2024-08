در سری سوم Inside Out چه احساساتی ممکن است حضور پیدا کنند

صداپپیشه‌ی شخصیت رایلی، کنزینگتون تال، از احساسات جدیدی که ممکن است در Inside Out 3 حضور پیدا کنند گفت.

سری دوم انیمیشن Inside out به تازگی اکران شد و به فروش بسیار خوبی هم دست پیدا کرد. کنزینگتون تال صداپیشه‌ی رایلی در این سری بود و در جریان رویداد D23، مصاحبه‌ای انجام داد که در آن درباره‌ی احساسی که خودش دوست دارد در Inside Out نشان داده شود گفت. او گفت که دوست دارد احساس حماقت و شوخ‌طبعی را در انیمیشن Inside Out ببینید چرا که خودش هم آدم شوخ‌طبعی است و باعث می‌شود تا احساس نزدیکی به این احساس پیدا کند.

بینندگان در انیمیشن Inside Out 2 با احساسات جدیدی مثل اضطراب، حسادت، خجالت، دلتنگی و نوستالژی آشنا شدند؛ اما گفته شده که در فیلمنامه‌ی نهایی ۱۲ احساس حذف شده است. بعضی از این احساسات به خاطر شباهتشان به دیگر احساسات حذف شدند و یا مثلا احساسی مثل گناه به خاطر پیچیده بودنش حذف شد.

البته تنها احساسات منفی حذف نشدند و احساسات مثبتی مثل عشق، امید و غرور نیز حذف شدند که احتمال دارد در سری سوم Inside Out نشان داده شوند چرا که قاعدتا در سری بعد رایلی بزرگتر شده و با احساسات پیچیده‌تری مواجه خواهد شد.

حتی پس از دو سری انیمیشن، هنوز احساسات زیادی وجود دارند که در Inside Out حضور پیدا کنند و ما را به دنیای ذهنی و احساسی رایلی ببرند. با اینحال مشخص نیست چه احساسات جدیدی در سری بعدی این انیمیشن حضور پیدا کنند و تنها می‌شود درباره‌ی آن‌ها حدس زد.

