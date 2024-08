تریلر فیلم Children Of The Pines منتشر شد

تریلر فیلم Children Of The Pines منتشر شد امیررضا نوذرپور ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳

به تازگی تریلری از فیلم ترسناک Children Of The Pines منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید. فیلم Children Of The Pines درباره‌ی دانشجویی به اسم رایلی است که سعی می‌کند در تعطیلات با والدینش آشتی کند. وقتی به خانه می‌رسد، متوجه می‌شود که دوستانش به فعالیت‌های ماوراءالطبیعه علاقه‌مند شده‌اند و اوضاع زمانی عجیب‌تر می‌شود که با گروهی از کودکان مرموز در خانه‌اش روبرو می‌شود. این تریلر را در ادامه تماشا کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ همچنین تصاویر و پوستر این فیلم منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را نیز مشاهده کنید.