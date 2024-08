مراسم افتتاحیه Gamescom 2024 شامل معرفی بازی‌های جدید خواهد بود

به گفته جف کیلی (Geoff Keighley)، مجری و تهیه‌کننده رویداد Gamescom، در مراسم افتتاحیه امسال از بازی‌های جدیدی رونمایی خواهد شد. آقای کیلی به‌تازگی با انتشار پستی در X حضور بازی‌های Call of Duty: Black Ops 6، Monster Hunter Wilds، Civilization 7، Marvel Rivals، Indiana Jones and the Great Circle و Dune Awakening را در […]