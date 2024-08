فیلم Deadpool and Wolverine با معرفی کردن گروه ایکس-من و یکی کردن آنها با جهان فیلم‌های MCU، همه چیز را تغییر داد.

شاید با تماشای این فیلم سوالات زیادی برایتان پیش آمده باشد. برای پاسخ به این سوالات، نیاز به تماشای آثار مارول دارید. در این مطلب ما به شیوه‌های متفاوتی که می‌توانید این فیلم‌ها را تماشا کنید می‌پردازیم. خوشبختانه قرار دادن فیلم Deadpool and Wolverine در این خط زمانی ساده است. در یکی از فلش‌بک‌های حاضر در فیلم، ما سال ۲۰۱۸ در جهان ۶۱۶ (کمی پس از وقایع Deadpool 2) را مشاهده می‌کنیم. اکثر وقایع Deadpool and Wolverine در ماه مارچ ۲۰۲۴ و در جهان ۱۰۰۰۵ رخ می‌دهد.

بر اساس خط زمانی رسمی MCU، فیلم Deadpool and Wolverine نزدیک به وقایع فیلم Shang-Chi و سریال The Falcon and the Winter Soldier و در بهار سال ۲۰۲۴ اتفاق می‌افتد. حتی با وجود قرار داشتن Deadpool and Wolverine در جهان MCU، دو قسمت قبلی Deadpool و فیلم‌های X-Men به صورت رسمی در MCU قرار ندارند. اگر می‌خواهید کل آثار سینمایی مارول را برای بار اول تماشا کنید یا باری دیگر با ترتیب صحیح ببینید، این لیست برای شما ساخته شده است.

تمامی آثار MCU، از فیلم‌ها گرفته تا سریال‌ها و حتی فیلم‌های MCU کوتاه، در این لیست قرار خواهند داشت. شاید با مطالعه‌ی این لیست، از نبود فیلم‌های Venom و Morbius تعجب کنید. این فیلم‌ها با MCU کراس اوور داشتند و در اصل آثار جهان سینمایی مارول نیستند.قبل از شروع تماشای این آثار، شاید سوال درست این باشد که “ترتیب صحیح تماشای این آثار چیست؟”. در نهایت به شما بستگی دارد؛ ولی ما تمامی شیوه‌های مختلف تماشای این جهان را معرفی می‌کنیم.

چگونه فیلم‌های MCU را به ترتیب انتشار تماشا کنیم؟

فیلم و سریال ، مقالات سینما

MCU, استودیو مارول, مارول

منبع متن: gamefa