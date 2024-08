۱۰ بازی هک اند اسلش برتر پلی‌استیشن ۱

۱۰. Vampire Hunter D

تهیه‌کننده: Jaleco / سازنده: Victor Interactive Software

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی Vampire Hunter D یکی از کمیاب‌ترین بازی‌های وحشت بقا با محوریت مقابله با خون‌آشام‌ها به‌ عنوان آنتاگونیست اصلی است. این بازی اگرچه ممکن است به سطح تحسین آثاری مانند دویل می کرای یا رزیدنت اویل نرسد، اما همچنان تجربه شایسته‌ای را در پلی‌استیشن ۱ ارائه می‌دهد. این بازی بر اساس مجموعه رمان‌های محبوب هیدیوکی کیکوچی و تصویرگری یوشیتاکا آمانو، در سال ۱۲۰۹۰ پس از میلاد اتفاق می‌افتد، جایی که بقایای بشریت در زیر تهدید دائمی خون آشام‌های تشنه به خون زندگی می‌کنند. بازیکنان وارد نقش D، یک دامپیر، موجودی که از یک مادر انسان و یک پدر خون آشام متولد شده است، می‌شوند که وظیفه دارد زن جوانی را که توسط یک لرد قدرتمند خون آشام ربوده شده است، نجات دهد. این بازی با محیطی سرشار از تاریکی، بازیکنان را در دنیایی غوطه‌ور می‌کند که در آن عناصر ترسناک گوتیک و آینده به طور یکپارچه با هم ترکیب می‌شوند و تجربه‌ای فراموش نشدنی را ایجاد می‌کنند.

گیم‌پلی Vampire Hunter D را می توان به درستی به عنوان تلفیقی از عناصر هر دو سری رزیدنت اویل و کسلوانیا توصیف کرد. پس‌زمینه‌های بازی دارای تصاویری از پیش رندر شده، استفاده از کنترل‌های تانک و چشم‌انداز دوربین ثابتی است که یادآور سری رزیدنت اویل در روزهای ابتدایی خود است. از سوی دیگر عناصر اکتشافی بازی یادآور ژانر مترویدوانیا و آثار کسلوانیا است. گیم‌پلی بازیکنان را به چالش می‌کشد تا در محیط‌های تاریک و پر پیچ و خم، پر از موجودات مرگبار و پازل‌های پیچیده حرکت کنند. توانایی‌های منحصربه‌فرد D به عنوان دامپیر، مانند قدرت مافوق بشری، چابکی و…، به مکانیک‌های مبارزه و اکتشاف عمق می‌بخشد.

۹. Alundra 2: A New Legend Begins

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Matrix Software

سال انتشار: ۱۹۹۹

بسیاری از گیمرها Alundra 2: A New Legend Begins را یکی از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن ۱ می‌دانند که اغلب نادیده گرفته می‌شود. در حالی که گیم‌پلی این اثر شباهت‌هایی به سری بسیار محبوب The Legend of Zelda دارد، مهم است به این نکته توجه داشته باشیم که Alundra 2 یک کلون یا کپی صرف نیست. آلوندرا ۲ برخلاف نسخه قبلی خود که به خاطر فضای تاریک و غم انگیزش معروف بود، با دنیایی روشن‌تر و رنگارنگ‌تر، لحن و اتمسفر را تغییر می‌دهد. در این بازی اکشن نقش‌آفرینی، بازیکنان نقش فلینت، یک قهرمان جوان شجاع و مصمم را بر عهده می‌گیرند که برای انتقام گرفتن از دزدان دریایی‌ای که مسئول مرگ غم‌انگیز والدینش هستند، تلاش می‌کند. با این حال، سفر او تغییر غیرمنتظره‌ای پیدا می‌کند زیرا او سرنوشت خود را به عنوان قهرمان برگزیده کشف می‌کند که وظیفه دارد مفیستو را متوقف کند، جادوگری مهیب که ویرانی به بار می‌آورد و ترس را در دل مردم القا می‌کند.

در حالی که آلوندرا ۲ از مضامین غم‌انگیز و معما‌های چالش برانگیز نسخه قبل فاصله می‌گیرد، هنوز هم می‌تواند تجربه‌ای جذاب را ارائه دهد که به تنهایی می‌ایستد. داستان بازی، مملو از پیچ و تاب‌ها و افشاگری‌های غیرمنتظره، بازیکنان را در هنگام کشف محیط‌های پر جنب و جوش و تعامل با انواع شخصیت‌های عجیب و غریب، جذب خود می‌کند. سیستم مبارزه اگرچه ساده است، اما راضی‌کننده محسوب شده و عناصر معمایی بدون اینکه بازیکن را تحت فشار زیادی قرار دهند، به گیم‌پلی عمق می‌بخشند.

۸. Dragon Valor

تهیه‌کننده: Namco / سازنده: Namco

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی Dragon Valor ممکن است از یک داستان پیچیده برخوردار نباشد، اما سیستم مبارزه هک و اسلش ساده آن به طرزی غیرقابل انکار، اعتیاد‌آور است. به عبارتی ماهیت اعتیادآور بازی از این واقعیت ناشی می‌شود که برای لذت بردن از آن تلاش زیادی نمی‌خواهد. روایت بازی حول محور چندیل نسل از جنگجویان افسانه‌ای می‌چرخد که دارای توانایی بی‌نظیری در شکست دادن اژدهایان قدرتمند هستند. بازیکنان نقش جنگجویان مختلفی را بر عهده می‌گیرند و حال، گذشته و آینده در هم تنیده می‌شوند که تابلویی به هم پیوسته از زمان و سرنوشت را خلق می‌کند. خط داستانی بازی با پایان‌های متعدد بر اساس انتخاب‌های بازیکن، لایه‌هایی از عمق و ارزش تکرار را به بازی اضافه می‌کند که در آن زمان در کمتر اثری مشاهده شده بود.

علاوه بر روایت جذاب، این بازی با عناصر مبارزه سریع و پلتفرمینگ خود، بازیکنان زیادی را مجذوب خود کند. بازی مبارزه با انبوهی از دشمنان و جرکت در محیط‌های فانتزی با اژدهایان عظیم را به خوبی ارائه داد. هر نسل از قهرمانان، توانایی‌ها و سلاح‌های جدیدی را ارائه می‌کنند و به بازیکنان این امکان را می‌دهند تا در طول بازی، سبک‌های مختلف مبارزه را تجربه کنند. گرافیک بازی اگرچه بر اساس استاندارد‌های مدرن رنگ و رو رفته است، اما برای زمان خود، جزئیات نسبتا خوبی را به نمایش گذاشت.

۷. Xena Warrior Princess

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Universal Interactive

سال انتشار: ۱۹۹۹

این بازی بر اساس مجموعه‌ای تلویزیونی به همین نام که در ۱۹۹۵ پخش شد ساخته شده، حول محور داستان جذاب ماموریت زینا برای نجات همراه وفادارش، گابریل، از چنگال خدای بدخواه معروف به کالابراکس می‌چرخد. این خدای شرور به دنبال استفاده از گابریل به عنوان یک قربانی برای اجرای یک آیین شیطانی است و قصد دارد نظم جهانی جدیدی را برقرار کند. زینا مانند کونان وحشی است که به خاطر مهارت‌های رزمی آکروباتیک و سبک نبرد متمایزش شناخته می‌شود. او از طریق یک سری مراحل چالش‌ برانگیز پر از پازل، مبارزه و اکتشاف باید راه خود را پیدا کند.

سیستم مبارزه ترکیبی از اکشن سریع و نبردهای استراتژیک است که در آن بازیکنان باید از سلاح‌های همیشگی زینا از جمله چاکرام و شمشیر او برای شکست دادن دشمنان استفاده کنند. گفته شده که این بازی همچنین جوهره‌ شخصیت زینا را به تصویر می‌کشد و بر مبارزه درونی او بین غرایز جنگجویانه‌اش و میل او برای رستگاری تمرکز می‌کند. در حالی که ممکن است اثر پیشگامانه‌ای در دنیای بازی نبوده باشد، Xena: Warrior Princess به طرفداران سریال فرصتی منحصربه‌فرد برای تعامل با قهرمان مورد علاقه خود در قالبی تعاملی ارائه داد.

۶. Nightmare Creatures

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Kalisto Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۷

بازی Nightmare Creatures تاثیر قابل توجهی در زمان انتشار خود گذاشت و ثابت کرد که محدودیت‌های فنی پلی‌استیشن ۱ مانع جاه‌طلبی توسعه‌دهندگان نشده است. استودیوی Kalisto Entertainment با این بازی موفق شد یک تجربه جذاب خلق کند که توانایی پلی‌استیشن را برای رقابت رودررو با نینتندو ۶۴ به نمایش بگذارد. در حالی که انیمیشن‌ها و گرافیک این بازی ممکن است تا حدودی قدیمی به نظر برسند، اما هنوز هم حس رضایت‌بخشی از مبارزات سبک هک اند اسلش وجود دارد. گنجاندن عناصر ترسناک گوتیک و فضای تاریک نیز به جذابیت بازی می‌افزاید.

داستان این بازی، بازیکنان را وارد دنیایی می‌کند که حول یک فرقه شیطانی به نام The Brotherhood of Hecate می‌چرخد ​​که انبوهی از هیولاهای عجیب و غریب را در شهر رها کرده است. بازیکنان در نقش یکی از دو قهرمان داستان، ایگناتیوس بلک‌وارد یا نادیا فرانسیسکوس که هر کدام دارای توانایی‌های منحصربه‌فردی برای مبارزه با موجودات ترسناک هستند، قرار می‌گیرند. به طور کلی اگر بتوانید نقص های موجود در این بازی را نادیده بگیرید، گوهر پنهانی را کشف خواهید کرد که تجربه لذت‌بخشی را برای علاقه‌مندان به هک اند اسلش ارائه می‌دهد.

۵. Brave Fencer Musashi

تهیه‌کننده: Square / سازنده: Square

سال انتشار: ۱۹۹۸

در حالی که شرکت اسکوئر که امروزه با نام اسکوئر انیکس شناخته می‌شود، به خاطر بازی‌های پیشگامانه‌اش مانند فاینال فانتزی و Xenogears مشهور است، این شرکت مجموعه‌ای از بازی‌های باکیفیت دیگری را نیز ساخته که در طول تاریخ ناپدید شده‌اند. بازی Brave Fencer Musashi یک جواهر پنهان از دوران طلایی بازی‌های نقش‌آفرینی پلی‌استیشن ۱ است که در دنیایی رنگارنگ و عجیب و غریب اتفاق می‌افتد و ماجرا‌های موساشی، یک شمشیرباز جوان را دنبال می‌کند که برای محافظت از پادشاهی Allucaneet در برابر امپراتوری شرور Thirstquencher احضار شده است.

برخلاف بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی در زمان خود، Square، Brave Fencer Musashi از سیستم مبارزات نوبتی فاصله می‌گیرد و در عوض، نبرد‌های شمشیر محور را در یک محیط ۲.۵ بعدی به صورت Real Time ارائه می‌کند. از سوی دیگر مکانیک‌های مبارزات آن حول محور عناصر اولیه هک اند اسلش می‌چرخند و به بازیکنان اجازه می‌دهد حملات ساده‌ای را اجرا کنند یا حرکات جادویی قدرتمندی انجام دهند. در حالی که این بازی به شدت برای کسانی که به دنبال بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی جذاب روی پلی‌استیشن ۱ هستند توصیه می‌شود، سیستم هک و اسلش آن ممکن است برای برخی قدیمی و ناامیدکننده باشد.

۴. Akuji the Heartless

تهیه‌کننده: Eidos Interactive / سازنده: SquareCrystal Dynamics

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی اکشن ماجراجویی Akuji the Heartless بازیکنان را وارد دنیایی غنی از فانتزی تاریک و افسانه‌های وودو می‌کند. بازی داستان آکوجی، یک کشیش وودو را دنبال می‌کند که مرگ او در دست‌های یک جادوگر رقیب او را در تلاش برای انتقام قرار داده است. سفر آکوجی که با عناصر وحشت ماوراء طبیعی و ترسناک آغشته شده است، بازیکنان را به مناظر ترسناک و ماورایی می‌برد. طراحی بصری خیره‌کننده و موسیقی متن دلهره‌آور بازی، بازیکنان را در دنیایی جهنمی غوطه‌ور می‌کند که در آن آیین‌های باستانی و جادوی تاریک حاکم است.

این جواهر پنهان کمتر شناخته شده، یک محیط سه‌بعدی را به بازیکنان ارائه می‌دهد که در آن باید بر طیف گسترده‌ای از دشمنان مهیب غلبه کنند. سیستم مبارزه ابتکاری، حملات معمولی را با توانایی‌های ماوراء طبیعی ترکیب می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا آیین‌های قدرتمند وودو را انجام دهند و نیرو‌های ماورایی را احضار کنند. اگر علاقه‌مند به بازی‌هایی هستید که در جهنم یا دنیای اموات اتفاق می‌افتد، جنبه‌های متعددی را در این بازی خواهید دید که باید تحسین کنید.

۳. MediEvil

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Guerilla Cambridge

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی MediEvil، اگرچه به دلیل ماهیت گیم‌پلی اکشن ماجراجویی خود، به طور کامل به عنوان یک بازی هک‌ اند اسلش شناخته نمی‌شود، اما همچنان اثری قابل توجه و یکی از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن ۱ محسوب می‌شود. در دنیای عجیب و غریب MediEvil، بازیکنان می‌توانند در نقش سر دانیل فورتسک، قهرمانی کم‌نظیر که در ماموریتی برای خنثی کردن تهاجم خنده‌دار زاروک به پادشاهی گالومر است، قرار گیرند.

دانیل که با چیزی جز بقایای استخوانی قابل اعتماد خود و یک سلاح تیز مضحک، مسلح نیست، مشتاقانه وارد اکشن می‌شود و آماده است تا دشمنان را مهار کند و در طول راه برخی از دیالوگ‌های طنز‌آمیز را به زبان بیاورد. این بازی لذت زیادی را برای طرفداران سبک‌های اکشن ماجراجویی، پلتفرمر‌ سه‌بعدی و آی‌پی‌های انحصاری سونی ارائه می‌دهد و با ترکیب منحصربه‌فرد عناصر گیم‌پلی و فضای تاریک آن، بازیکنان را مجذوب خود می‌کند. همچنین اگر بازی اول شما را برای چیز‌های بیشتری تشنه کرد، همیشه این گزینه را دارید که دنباله آن را تجربه کنید.

۲. Soul of the Samurai

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی Soul of the Samurai به عنوان یکی از اولین تلاش‌ها برای ارائه‌ تجربه هک اند اسلش سه‌بعدی در پلی‌استیشن ۱ شناخته می‌شود و حتی قبل از ظهور سری اونیموشا از کپ‌کام، Soul of the Samurai یک تلاش پیشگام در ارائه یک گیم‌پلی سه‌بعدی با تم سامورایی نیز در نظر گرفته می‌شد. جالب اینجاست که این بازی شامل چندین مکانیک است که بعدها در توسعه اونیموشا نیز مورد استفاده قرار گرفت. در داستان Soul of the Samurai، بازیکنان کنترل دو قهرمان را به عهده می‌گیرند: رونینی به نام کوتارو و نینجایی با نام رین. آن‌ها با یک هدف مشترک متحد می‌شوند تا یک شوگان بدخواه و عواملش را خنثی کنند.

بازی Soul of the Samurai را می‌توان تلفیقی از عناصر اونیموشا، بوشیدو بلید و تنچو توضیف کرد. در مواردی خاص، بازیکنان غلاف کاتانای خود را برمی دارند و درگیر نبردهای شدید تن به تن با دشمنان می‌شوند و در مواقعی می‌توانند رویکرد مخفیانه‌تری با استفاده از رین انتخاب کنند و از برخورد‌های غیرضروری اجتناب کنند. با این حال، برخلاف مبارزات سریع اونیموشا، Soul of the Samurai بر سبک کندتر و استراتژیک‌تر گیم‌پلی تأکید دارد. بازیکنان نمی‌توانند به سادگی سلاح‌های خود را بدون فکر تاب دهند و در عوض، آن‌ها باید با یک استراتژی متفکرانه در ذهن به مبارزه بپردازند.

۱. Rising Zan The Samurai Gunman

تهیه‌کننده: Agetec / سازنده: UEP Systems

سال انتشار: ۱۹۹۹

بازی Rising Zan: The Samurai Gunman به عنوان یک نمونه قابل توجه در این ژانر یعنی هک اند اسلش به خود می‌بالد و با افتخار مدعی جایگاه اول خود به عنوان یکی از پیشگامان اولیه سبک است. به عنوان یکی از اولین بازی‌های هک‌ اند اسلش سه‌بعدی، این بازی ایده‌های خلاقانه مختلفی را معرفی کرد که بعدها تاثیر آن‌ها بیشتر مشخص شد. جالب است بدانید که بازی یک سیستم رتبه‌بندی برای ارزیابی عملکرد بازیکن ارائه می‌کرد و یک قهرمان جالب را به نمایش می‌گذاشت که قبل از وارد کردن ضربات قاطع، دشمنان خود را مسخره می‌کرد. در این بازی شما در نقش یک سامورایی گاوچران قرار می‌گیرید که مجهز به کاتانای تیز و دانش تخصصی در مورد شلیک اسلحه است. بازی به یک روایت انتقام‌محور می‌پردازد، جایی که شخصیت اصلی برای انتقام گرفتن از مردی که تقریباً او را برای همیشه از بین برده بود، مسیر خود را آغاز می‌کند.

بازی دارای گرافیک سه‌بعدی چشمگیر است که برای اثری در دوارن پلی‌استیشن ۱ قابل توجه است و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در مبارزه با دشمنان متعدد روی صفحه، از کمبوهای مختلف استفاده کنند. در حالی که هنگام مواجهه با دشمنان متعدد، کنترل‌ها ممکن است به مدتی زمان برای عادت کردن نیاز داشته باشند، ، پس از تسلط به آن‌ها، Rising Zan: The Samurai Gunman تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای شما تضمین می‌کند که جایگاه خود را در بین بهترین بازی‌های هک‌ اند اسلش تاریخ ماندگار می‌کند.

