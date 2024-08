شایعه: بازی بعدی ناتی داگ ممکن است اول شخص باشد

در آگهی شغلی اخیر ناتی داگ، به داشتن تجربه در ساخت عناوین اول شخص اشاره شده است. ماهیت پروژۀ بعدی این استودیوی بزرگ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ولی اگر ساخت یک بازی اول شخص را در برنامه داشته باشد، می‌توان گفت قصد دارد کمی از سنت همیشگی خود فاصله بگیرد.

ناتی داگ علی‌رغم این که یکی از بزرگ‌ترین استودیوهای فرست‌پارتی سونی به حساب می‌آید، در چند سال اخیر شهرت سابق خود را از دست داده است. عواملی مثل عرضۀ بازی مشهور و البته جنجالی The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۲۰، انتشار ریمیک بازی اول مجموعه و لغو پروژۀ مورد انتظار The Last of Us Online همگی در این امر دخیل هستند. علاوه بر این موضوعات، ناتی داگ پیرامون پروژۀ بعدی خود سکوت اختیار کرده است. با این حال، نیل دراکمن (Neil Druckmann)، رئیس استودیو، به ساخت نسخۀ سوم The Last of Us اشاره کرده بود و البته اعلام کرد که روی بازی معرفی نشده‌ای نیز کار می‌کنند.

بر اساس شایعات، پروژۀ جدید ناتی داگ یک IP جدید است. با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری از پروژۀ مذکور منتشر نشده بود. حالا با توجه به آخرین آگهی شغلی استودیو، می‌توان اینگونه برداشت کرد که ناتی داگ روی یک بازی اول شخص کار می‌کند. آشنایی با عناوین اکشن و ماجراجویی “اول شخص یا سوم شخص” برای کار روی پروژۀ جدید استودیو، به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شده است. همین موضوع باعث شده تا طرفداران گمانه‌زنی کنند که استودیوی مشهور، از سنت ۴۰ سالۀ خود مبنی بر توسعه عناوین سوم شخص فاصله گرفته است.