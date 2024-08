به تازگی کلیپی از فیلم سینمایی و مورد انتظار The Crow منتشر شده که قتل و خونریزی در داخل اپرا را نشان می‌دهد.

فیلم «کرو» یا «کلاغ» یک اثر بازسازی شده بر اساس فیلمی به همین نام است که در تابستان سال جاری میلادی به روی پرده سینماها می‌آید و حالا نیز کلیپی جدید و خونین از آن منتشر شده که نیم نگاهی از یکی از سکانس‌های بسیار مهیج و پر از خونریزی از این فیلم را به نمایش در می‌آورد.

کلیپ تازه منتشر شده از فیلم سینمایی «کلاغ» با عنوان Opera House است چراکه اتفاقات آن در داخل یک سالن اپرا جریان دارد و در آن، اریک یا همان کلاغ با بازی بیل اسکاشگورد سعی دارد تا به داخل این اپرا نفوذ کند و در طول مسیر نیز با افراد امنیتی متعددی درگیر شده و آن‌ها را به قتل می‌رساند.

هدف اصلی او نیز ماریان با بازی لورا برین است، کسی که دست راست رئیس جنایتکاری به نام وینسنت روئگ با بازی دنی هیوستن است. اریک در حین تلاش برای اینکه به هدف خودش دست پیدا کند، از توانایی جاودانگی خودش بهره می‌برد و با اینکه چندین بار مورد اصابت گلوله و چاقو قرار می‌گیرد اما همچنان به راهش ادامه می‌دهد.

این کلیپ همچنین صحنه‌هایی از خود اپرا را به نمایش در می‌آورد، اپرایی که به نظر می‌رسد شباهت بسیار زیادی به داستان زندگی خود اریک دارد. این کلیپ ترکیب بسیار خوبی از هنر و داستان‌سرایی اکشن و خونین است، سبکی که کارگردان روپرت ساندرز در فیلم Snow White and the Huntsman و فیلم Ghost in the Shell محصول سال ۲۰۱۷ به نمایش گذاشته بود.

فیلم «کلاغ» قرار است در تاریخ ۲۳ اوت سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲ شهریور ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: comicbook