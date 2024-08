نسخه‌ی پلی‌استیشن Vampire Survivors آخر تابستان عرضه خواهد شد

با توجه به استقبال خوبی که از بازی ومپایر سروایور شد، شرکت سازنده تصمیم گرفت تا پلتفرم‌های آن را گسترش دهد. به همین دلیل چندی پیش اعلام کرد که این بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن هم عرضه خواهد شد. حال نوبت به تاریخ عرضه این نسخه از بازی رسیده و کاربران به زودی می‌توانند بازی ومپایر سروایور را روی کنسول‌های سونی خود تجربه بکنند.

بازی ومپایر سروایور در ابتدا برای کنسول‌های مایکروسافت و نینتندو سوییچ در کنار کامپیوتر عرضه شد. شرکت سازنده تلاش کرد تا این بازی را به شکل انحصاری برای مایکروسافت تا چند سال نگه دارد و حال تصمیم به عرضه آن برای دستگاه‌های سونی گرفت. نکته اینجاست که این بازی با وجود اینکه روی پلتفرم‌های محدودی عرضه شده بود موفقیت خوبی کسب کرد و توانست توجه افراد زیادی را به خود جلب بکند.

نسخه پلی‌استیشن بازی ومپایر سروایور دارای خود بازی اصلی است. از طرفی چندین محتوای اضافه مثل Legacy of the Moonspell و Tides of the Foscari در کنار چند مورد دیگر هم در نسخه پلی‌استیشن بازی وجود خواهد داشت. همینطور اینکه این نسخه از بازی به روزترین مورد بوده و تمامی مشکلات آن برطرف شده است.

اگر بخواهیم در مورد بازی ومپایر سروایور توضیح دهیم، بازی ومپایر سروایور در سبک بقا (Survival) است. این بازی دارای عناصر روگ لایک (Rogue Like) بوده و از طرفی گیم‌پلی ساده و مینیمالی دارد. همینطور اینکه طراحی بازی بسیار ساده و جذاب بوده که باعث شده برای گیمرهای قدیمی خاطرات گذشته را زنده بکند.

نکته اینجاست که در این بازی شما با پیچیدگی خاصی روبرو نیستید. شما جایی برای پنهان شدن ندارید و باید مبارزه کنید. در نتیجه تلاش کنید تا با دشمنان خود روبرو شده و از دست آن‌ها فرار نکنید. نکته اینجاست که در هر دور شما پاداش دریافت خواهید کرد. پس تلاش کنید تا بیشتر دوام آورده و پاداش بیشتری دریافت کنید تا بتوانید کرکتر خود را ارتقاء داده و بازی را برای خودتان راحت کنید. همینطور اینکه با پیشرفت در بازی و ارتقاء کرکتر اصلی شما می‌توانید دورهای بیشتری زنده مانده و پاداش‌های زیادی دریافت بکنید.

در بازی ومپایر سروایورز شما با دو سلاح کار را شروع کرده و تلاش کنید در آن‌ها مهارت پیدا کنید. همینطور اینکه می‌توانید با ارتقاء این سلاح‌ها آن‌ها را قوی‌تر کرده و آسیب بیشتری به دشمنان وارد کنید. در کنار آن سیستم ارتقاء کلی بازی نیز قوی بوده و شما آزادی عمل زیادی دارید تا تجربه خود را شخصی‌سازی بکنید.

نسخه پلی‌استیشن ومپایر سروایور در تاریخ ۸ شهریور (۲۹ آگوست) عرضه خواهد شد. این بازی برای هر دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۵ در دسترس خواهد بود و کاربران می‌توانند به راحتی آن را دانلود کرده و از تجربه آن لذت ببرند.

منبع: Gematsu

نوشته نسخه‌ی پلی‌استیشن Vampire Survivors آخر تابستان عرضه خواهد شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala