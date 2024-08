آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از تا Watchmen تا Fly Me to the Moon

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Watchmen، فیلم Fly Me to the Moon و سریال The Umbrella Academy بپردازیم.

اسکارلت جوهانسون از جمله بازیگران برجسته و سرشناسی است که حضورش در هر پروژه سینمایی یک مزیت به شمار می‌رود و احتمال موفقیت آن را بسیار بالا می‌برد. جدیدترین اثر سینمایی این بازیگر نیز فیلم Fly Me to the Moon نام دارد که در آن، اسکارلت جوهانسون در کنار چنینگ تیتوم هنرنمایی می‌کند.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر معرفی فیلم «من را به ماه پرواز بده» به معرفی انیمیشن سینمایی جدیدی از فرنچایز واچمن یعنی انیمیشن Watchmen: Chapter I و همچنین فصل چهارم سریال The Umbrella Academy محصول سرویس آنلاین نتفلیکس می‌پردازیم.

انیمیشن Watchmen: Chapter I

