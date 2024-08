رسمی: Kingdom Come: Deliverance 2 تا فوریه ۲۰۲۵ تاخیر خورد

استودیوی Warhorse با انتشار پستی در X از تاخیر در عرضه بازی نقش‌آفرینی Kingdom Come: Deliverance 2 خبر داد. طبق اعلام توسعه‌دهندگان، بازی Kingdom Come: Deliverance 2 حالا در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ (۲۳ بهمن ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC عرضه خواهد شد. همچنین حضور Kingdom Come: Deliverance 2 […]