۱۴. Primal Carnage: Extinction

تهیه‌کننده: Circle 5 Studios / سازنده: Circle 5 Studios

سال انتشار: ۲۰۱۵

بازی Primal Carnage: Extinction یک بازی تیراندازی چندنفره‌ی هیجان‌انگیز است که انسان‌ها را در نبردی برای بقا در مقابل دایناسور‌ها قرار می‌دهد. این بازی که توسط استودیو‌های سیرکل فایو (Circle Five) و پاب گیمز (Pub Games) ساخته شده است، تجربه‌ای منحصر به فرد و پر هیجان را ارائه می‌دهد که ترکیبی از بهترین عناصر سبک شوتر اول شخص و ترس و بقا است. داستان بازی در دنیایی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها تلاش کرده‌اند دایناسور‌ها را کنترل کرده و به سلاح تبدیل کنند، این بازی دارای محیط‌های متنوعی از جنگل‌های متراکم گرفته تا ساختمان‌های تحقیقاتی متروکه است. بازیکنان می‌توانند به‌عنوان مزدوران انسانی به‌ شدت مسلح یا یکی از چندین گونه‌ی دایناسور، که هر کدام دارای توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصربه‌فردی هستند، مبارزه کنند و یک میدان نبرد پویا و همیشه در حال تغییر ایجاد کنند.

چیزی که بازی Primal Carnage: Extinction را متمایز می‌کند، گیم‌پلی آن است که بسته به اینکه در کدام سمت هستید، به استراتژی‌های متفاوتی نیاز دارد. بازیکنان انسان باید با یکدیگر همکاری کنند تا از شکارچیان وحشی پیشی بگیرند و از تله‌ها و کار گروهی نیز استفاده کنند تا زنده بمانند. برعکس، بازیکنان دایناسور می‌توانند از اندازه، سرعت و قدرت خالص خود برای کمین کردن و غلبه بر دشمنان انسانی خود استفاده کنند. این تنش مداوم بین شکارچی و شکار، بازی را هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی نگه می‌دارد. با به‌روزرسانی‌های منظم، محتوای جدید، و یک جامعه پرشور، بازی Primal Carnage: Extinction به تکامل خود ادامه می‌دهد و تجربه‌ای جذاب و همه‌جانبه را برای طرفداران سبک شوتر و دایناسور‌ها ارائه می‌دهد.

۱۳. Terror Of Hemasaurus

تهیه‌کننده: Loren Lemcke / سازنده: Loren Lemcke

سال انتشار: ۲۰۲۲

قبل از تجربه‌ی این بازی، بهتر است که برای آشوب و نابودی آماده شوید. این بازی که هرج و مرج اکشن کلاسیک آرکید را با پیچشی مدرن در بر می‌گیرد و توسط استودیو Loren Lemcke ساخته شده است، بازیکنان را در کنترل یک هیولای عظیم و وحشی قرار می‌دهد که وظیفه دارد یک شهر را ویران کند. بازی Terror of Hemasaurus با توجه به بازی‌هایی مانند رمپیج (Rampage)، جلوه‌های بصری قدیمی را با مکانیک‌های گیم‌پلی معاصر ترکیب می‌کند و تجربه‌ای هم آشنا و هم تازه را ارائه می‌دهد. سبک هنری پیکسلی بازی پر هیجان و با جزئیات است و مناظر شهری و تخریب قریب الوقوع آن‌ها را به شیوه‌ی بصری جذابی زنده می‌کند. فراتر از لذت نابودی، بازی Terror of Hemasaurus روایتی شگفت‌انگیز و عمیق و جذاب را ارائه می‌دهد.

بازیکنان در حین آشکار شدن داستان، تأثیر انسانیت بر محیط را زیر سؤال می‌برند و تفاسیر اجتماعی را با گیم‌پلی هیجان‌انگیز ترکیب می‌کنند. انواع هیولا‌ها که هر کدام دارای توانایی‌های منحصر به فردی هستند، تضمین می‌کند که هر بازی چیزی جدید و هیجان‌انگیز ارائه می‌دهد. چه در حال نابود کردن ساختمان‌ها، واژگونی آسمان‌خراش‌ها یا نبرد با نیرو‌های نظامی باشید که تلاش می‌کنند شما را متوقف کنند، بازی Terror of Hemasaurus اکشن‌های بی‌وقفه و لحظاتی قابل تامل را ارائه می‌کند که آن را به عنوانی برجسته در قلمرو بازی‌های مستقل تبدیل می‌کند.

۱۲. Little Orpheus

تهیه‌کننده: Sumo Digital / سازنده: The Chinese Room

سال انتشار: ۲۰۲۰

بازی Little Orpheus یک بازی پلتفرمر علمی تخیلی عجیب و غریب است که گاهی اوقات می‌تواند کمی مزخرف باشد، اما همه‌ی این‌ها بخشی از جذابیت این بازی نیز است. ممکن است متوجه این بازی در فضای مجازی نشده باشید، اما از آنجایی که شما در اینجا به دنبال بهترین بازی‌های دایناسوری در پلی‌استیشن ۴ هستید، مطمئن هستیم که از بازی Little Orpheus ناامید نخواهید شد. هر عنصری که برای یک تجربه‌ی بازی سرگرم‌کننده و منحصر به فرد نیاز دارید، از شخصیت‌های حواس پرت گرفته تا سطوح تخیلی و مقدار مورد نیازی از اکشن دایناسور‌ها را دارد. بنابراین اگر آماده‌ی کاوش در دنیایی عجیب و شگفت‌انگیز هستید که پر از شگفتی‌های علمی تخیلی و جانوران ماقبل تاریخ است، بازی Little Orpheus بهترین بازی برای شماست.

۱۱. Turok / Turok 2 Seeds of Evil

تهیه‌کننده: Acclaim Entertainment / سازنده: Iguana Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۸

در اواسط دهه‎‌ی ۹۰ میلادی، دنیای بازی با یک اثر جسورانه‌ی جدیدی با انتشار Turok: Dinosaur Hunter آشنا شد. این بازی تیراندازی اول شخص پیشگامانه که توسط استودیو Iguana Entertainment توسعه یافته و توسط استودیو Acclaim Entertainment در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، بازیکنان را به سفری هیجان‌انگیز از طریق دنیای ماقبل تاریخ پر از دایناسور‌های وحشی، جنگجویان وحشی و اسرار باستانی می‌برد. در محیطی سرسبز و خطرناک به نام سرزمین گمشده، بازیکنان به جای توروک (Turok)، یک جنگجوی بومی آمریکایی که وظیفه دارد یک مبارز شرور را از استفاده از یک وسیله‌ی باستانی برای تغییر کردن زمان و مکان به میل خود باز دارد، قدم گذاشتند. ترکیب خلاقانه‌ی اکشن، کاوش و حل معمای بازی، همراه با گرافیک سه‌بعدی چشمگیر آن، این بازی را به عنوانی برجسته در نینتدو ۶۴ تبدیل کرد و به تثبیت جایگاه آن در تاریخ بازی کمک کرد. پس از موفقیت نسخه اصلی، بازی Turok ۲: Seeds of Evil در سال ۱۹۹۸ ساخته شد و عمق، پیچیدگی و هیجان بیشتری را به مجموعه آورد. این دنباله جهان را با یک قهرمان جدید به نام جاشوا فایرسید (Joshua Fireseed) گسترش داد که میراث دودمان توراک را ادامه می‌دهد. بازیکنان با مجموعه‌ای جدید از دشمنان مهیب، از جمله نژاد بیگانه‌ی وحشتناکی معروف به Primagen روبرو شدند و از لیست عظیمی از سلاح‌های خلاقانه و قدرتمند مانند Cerebral Bore استفاده کردند.

بازی Seeds of Evil مرز‌های این ژانر را با گرافیک پیشرفته، طراحی‌های پیچیده‌تر و داستانی قانع‌کننده که عمیق‌تر در افسانه‌های جهان توروک می‌کاود، جابه‌جا کرد. حالت چندنفره‌ی آن قابلیت بازی مجدد را به آن اضافه کرد و آن را به یک کلاسیک محبوب در بین طرفداران و نقطه‌ی عطف مهمی در تکامل شوتر‌های اول شخص تبدیل کرد. بازی توراک به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین شوتر‌های اول شخص در تمام دوران شناخته می‌شود و دلیل خوبی هم دارد. گیم‌پلی روان، لیست عظیم سلاح‌های علمی تخیلی و اکشن هیجان‌انگیز آن تجربه‌ای فراموش نشدنی را برای شما رقم می‌زند. به عنوان توراک، بازیکنان تا دندان مسلح هستند و آماده هستند تا در یک لحظه با گروهی از دایناسور‌ها مقابله کنند. فرقی نمی‌کند با یک گروه رپتور (raptor) روبرو باشید یا با یک تی رکس (T-Rex) عظیم الجثه، توروک قدرت شلیک و مهارت‌های لازم برای انجام کار را دارد.

۱۰. Monster Hunter Rise

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۲۲

سری مانستر هانتر به عنوان یک مجموعه‌ی قدرتمند در ژانر اکشن نقش‌آفرینی به درخشش خود ادامه می‌دهد و انتشار بازی Monster Hunter Rise نمایش کاملی از قدرت این سری بازی است. بازی Monster Hunter Rise عناصر محبوبی که خیلی‌ها در بازی Monster Hunter World دوست داشتند را حفظ می‌کند و به لطف محتوای غنی و گیم‌پلی عالی، تجربه‌ای شگفت‌انگیز را ارائه می‌کند.

این بازی بازیکنان را به دنیای خطرناکی سوق می‌دهد که در آن جانورانی با اشکال مختلف آزادانه پرسه می‌زنند. برای زنده ماندن، آن‌ها باید منابعی را جمع‌آوری کنند، وسایل خود را برای برخورد‌های شدید با هیولا‌ها آماده و با سایر اعضای گروه خود برای مقابله با هیولا‌های بزرگ همکاری کنند. به طور کلی بازی Monster Hunter Rise برای افرادی که آماده‌ی رویارویی با جانوران سر به فلک کشیده با دندان‌هایی به بزرگی سرشان نیستند، مناسب نیست.

۹. Gigantosaurus: Dino Kart

تهیه‌کننده: Outright Games Ltd / سازنده: ۳DClouds

سال انتشار: ۲۰۲۳

بازی Gigantosaurus: Dino Kart یک اثر اکشن مسابقه‌ای کارتونی است که بر اساس سریال انیمیشنی محبوبی با همین نام ساخته شده است. این بازی دارای یک دنیای رنگارنگ و پر جنب و جوش پر از جنگل‌های سرسبز، آتشفشان‌های بلند و غار‌های پنهان است. بازیکنان می‌توانند از فهرستی از شخصیت‌های محبوب، از جمله مازو، بیل، تاینی و غیره که هر کدام توانایی‌های مخصوص خود را دارند، انتخاب کنند.

گیم‌پلی بازی ساده و دسترس‌پذیر است و برای بازیکنان در هر سنی عالی است. بازیکنان در اطراف مسیر‌های پر از موانع به رقابت می‌پردازندT در حالی که سعی می‌کنند از حریفان خود پیشی بگیرند. این بازی همچنین دارای حالت چندنفره اسپلیت اسکرین است که به دوستان و خانواده اجازه می‌دهد تا برای قهرمانی نهایی مسابقه دینو با یکدیگر رقابت کنند.

۸. Ark: Survival Evolved

تهیه‌کننده: Studio Wildcard / سازنده: Studio Wildcard

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Ark: Survival Evolved برای علاقه‌مندان به دایناسور‌ها اثری فوق‌العاده است که هر آنچه از یک ماجراجویی ماقبل تاریخ انتظار دارند را ارائه می‌دهد. این بازی با توانایی رام کردن دایناسور‌ها، عناصر چالش برانگیز بقا، دنیای باز گسترده و مناظر خیره‌کننده برای کاوش، یک انتخاب برتر برای هر کسی است که به دنبال غوطه‌ور شدن در دنیایی از جانوران باستانی است.

البته بهتر است که این بازی را با دوستان خود تجربه کنید، زیرا وارد شدن به یک ماجراجویی حماسی با محوریت دایناسورها با دوستان لذت خاص خود را دارد. شما دایناسور‌ها را برای خوردن سوپ شکار می‌کنید، به دنبال اقلام و آیتم‌های می‌گردید و لحظاتی به یاد ماندنی را به اشتراک می‌گذارید. این بازی با گیم‌پلی همه‌جانبه و گرافیک واقع‌گرایانه خود، بهترین انتخاب برای کسانی است که به دنبال یک ماجراجویی هیجان‌انگیز در یک محیط ماقبل تاریخ هستند. چه یک بازیکن معمولی باشید و چه یک گیمر هاردکور، Ark: Survival Evolved چیزی برای همه دارد.

۷. Birthdays the Beginning

تهیه‌کننده: NIS America / سازنده: Arc System Works

سال انتشار: ۲۰۱۷

برای کسانی که به دنبال تجربه‌ای آرامش‌بخش با محوریت دایناسورها هستند، Birthdays the Beginning همان چیزی است که باید آن را تجربه کنند. این بازی که توسط یاسوهیرو وادا، مردی که قبلا روی بازی‌های نمایدینی مانند Harvest Moon و Rune Factory کار کرده، ساخته شده است، یک گیم‌پلی منحصر به فرد به سبک سندباکس را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان می‌توانند دنیای خود با حضور دایناسورها را بسازند و پرورش دهند. جادوی واقعی این بازی زمانی خود را نشان می‌دهد که زندگی شروع به ظهور کند. از میکروارگانیسم‌های ساده گرفته تا موجودات پیچیده، بازی روند تکامل را شبیه‌سازی می‌کند و بازیکنان می‌توانند تماشا کنند که دنیای با دقت ساخته شده آن‌ها باعث ایجاد اکوسیستم‌های متنوع می‌شود.

۶. Robinson: The Journey

تهیه‌کننده: Crytek / سازنده: Crytek

سال انتشار: ۲۰۱۶

بازی Robinson The Journey یک بازی واقعیت مجازی است که از قابلیت‌های پلی‌استیشن وی‌آر (PSVR) و موتور بازی‌سازی CryEngine استودیوی کرایتک، برای ارائه‌ی یک تجربه بصری چشمگیر استفاده می‌کند. اگرچه Robinson: The Journey را نمی‌توان بهترین بازی واقعیت مجازی حال حاضر در نظر گرفت، اما همچنان می‌تواند یک تجربه واقعیت مجازی رضایت‌بخش را در دنیایی با محوریت دایناسورها ارائه دهد. به طور کلی دایناسور‌های متعددی وجود دارند که در این بازی با آن‌ها روبرو خواهید شد که برخی از آن‌ها موجودات بامزه‌ای هستند که می‌توانید آن‌ها را نوازش کنید و برخی مانند تی‌رکس در هر لحظه آماده‌ی حمله به شما هستند.

۵. LEGO Jurassic World

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: TT Games Ltd

سال انتشار: ۲۰۱۵

این بازی ممکن است چندان خشن نباشد و دایناسور‌های آن شاید خطرناک‌ترین موجودات نوع خود نباشند، با این حال این اثر هنوز هم هیجان شکار شدن توسط این جانوران ماقبل تاریخ را به خوبی فراهم می‌کند. در این اکشن ماجراجویی که بخشی از مجموعه‌ی عظیم بازی‌های ویدیویی لگو است، بازیکنان رویداد‌هایی از چهار فیلم پارک ژوراسیک را تجربه خواهند کرد. گیم‌پلی بازی شباهت زیادی به دیگر بازی‌های این سبک دارد و با فعالیت‌های متنوعی که باید در آن شرکت کنند، بازیکنان فرصت‌های زیادی برای کاوش و آزمایش عناصر مختلف در این بازی اکشن ماجراجویی هیجان‌انگیز خواهند داشت. علاوه‌بر این بازی یک گزینه‌ی عالی برای کسانی است که به دنبال بازی‌های کوآپ هستند چرا که به صورت اسپلیت اسکرین نیز قابل تجربه است.

۴. Digimon Survive

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: Hyde

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی digimon Survive یکی از نسخه‌های جدید در مجموعه بازی‌های ویدیویی دیجیتال‌ مانسترز (Digital Monsters) است و برای طرفداران دایناسور‌ها و علاقه‌مندان به انیمه یک بازی عالی است. علیرغم آنچه که عنوان بازی ممکن است نشان بدهد، بازی چیزی فراتر را در چنته دارد زیرا بازیکنان با یک دایناسور کوچک زرد رنگ به عنوان دستیار خود همراه خواهند بود که می‌تواند با پیشرفت در بازی، تکامل یافته و قدرتمندتر شود.

گیم‌پلی تلفیقی از نبرد‌های استراتژی نوبتی و سکانس‌های دیالوگ به سبک رمان بصری است. در مبارزات، بازیکنان باید به صورت استراتژیک Digimon خود را روی یک شبکه قرار دهند و از توانایی‌ها و قدرت‌های منحصر به فرد هر موجود برای غلبه بر دشمنان استفاده کنند. سختی و مخاطرات زیاد است، زیرا دیجیمون بسته به نتایج نبرد‌ها و انتخاب‌های روایت می‌تواند برای همیشه گروه را ترک کند. خارج از جنگ‌ها، بازی بازیکنان را از طریق گفت‌وگو‌های گسترده در داستان خود غرق می‌کند، جایی که آن‌ها باید روابط پیچیده‌ای را طی کنند و اسرار این دنیای جدید را کشف کنند. بازی Digimon Survive با سبک هنری فوق‌العاده زیبا، موسیقی متن مرتبط و داستانی که به موضوعات بقا، دوستی و فداکاری می‌پردازد، نسخه‌ی جسورانه‌ای در مجموعه بازی دیجیمون است که هم برای طرفداران قدیمی و هم برای تازه‌واردانی که به دنبال تجربه‌ای هیجان‌انگیز و پر احساس هستند، جذاب است.

۳. Jurassic World Evolution 2

تهیه‌کننده: Frontier Developments / سازنده: Frontier Developments

سال انتشار: ۲۰۲۱

بازی Jurassic World Evolution ۲ چیزی بیش از یک بازی شبیه ساز مدیریت پارک است. این بازی یک سفر همه جانبه به دنیای دایناسور‌ها است، جایی که مرز بین هرج و مرج و کنترل بسیار نازک است. این بازی که در نوامبر ۲۰۲۱ توسط استودیو Frontier Developments منتشر شد، مبتنی بر موفقیت نسخه‌ی قبلی خود است و مکانیزم‌های مدیریتی عمیق‌تر، داستانی غنی‌تر و فهرست گسترده‌ای از دایناسور‌ها را ارائه می‌دهد که دوران ماقبل تاریخ را با جزئیات خیره‌کننده زنده می‌کند. بازیکنان وظیفه دارند تا دنیای ژوراسیک خود را بسازند و مدیریت کنند و نیاز‌های دایناسور‌ها و بازدیدکنندگان پارک را برطرف کنند و در عین حال تهدید همیشگی فاجعه را بررسی کنند. چه یک تی رکس (T-Rex) خشمگین یا یک طوفان استوایی ناگهانی باشد، بازی بازیکنان را برای حفظ کنترل همیشه به چالش می‌کشد.

در بازی Jurassic World Evolution ۲، ریسک‌ها بیشتر و احتمالات تقریباً بی‌پایان است. این بازی ویژگی‌های جدیدی مانند حالت Chaos Theory را معرفی می‌کند، جایی که بازیکنان می‌توانند لحظات نمادین فیلم‌های پارک ژوراسیک و دنیای ژوراسیک را بازنویسی کنند و پیچش تازه‌ای به آن داستان‌ها اضافه کنند. با اضافه شدن دایناسور‌های پرنده و دریایی، و همچنین الگو‌های رفتاری پیچیده‌تری برای دایناسور‌ها، اکوسیستم درون بازی بیش از هر زمان دیگری زنده و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. محیط‌های طراحی شده با جزئیات بالا، همراه با سیستم آب و هوای پویا، هر زمین بازی را منحصر به فرد می‌کند و تضمین می‌کند که هیچ دو پارکی هرگز یکسان نخواهند بود. برای طرفداران این مجموعه و همچنین تازه وارد‌ها، بازی Jurassic World Evolution ۲ تجربه‌ی هیجان‌انگیزی را ارائه می‌دهد که ترکیبی از استراتژی، خلاقیت و شگفتی الهام بخش از رویارویی با باشکوه‌ترین موجودات زمین است.

۲. Horizon Zero Dawn / Horizon II Forbidden West

تهیه‌کننده: Sony Interactive / سازنده: Guerrilla Games

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی‌های هورایزن زیرو داون و هورایزن فوربیدن وست، آثاری اکشن نقش‌آفرینی و علمی تخیلی هیجان‌انگیزی هستند که بازیکنان را به دنیایی پر از خطر و ماجراجویی سوق می‌دهد. بازیکنان از لحظه‌ای که بازی را شروع می‌کنند، در دنیایی از جانوران مکانیکی که شبیه دایناسور‌ها هستند، ویرانه‌های باستانی برای کاوش و تهدید‌های مرموز در هر گوشه‌ای غوطه‌ور می‌شوند. با نبرد‌های سوم‌شخص سریع، گرافیک خیره‌کننده و داستانی جذاب، مجموعه بازی هورایزن برای طرفداران ژانر اکشن نقش‌آفرینی که مشتاق ماجراجویی‌های حماسی در جهان‌هایی با جزئیات فراوان هستند، یک سری عالی است و بهتر است که خودتان آن را تجربه کنید تا متوجه جزئیات خیره‌کننده‌ی دایناسورهای مکانیکی آن شوید.

۱. Monster Hunter World

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۱۸

بازی مانستر هانتر ورلد یک بازی اکشن نقش‌آفرینی جهان باز و همه‌جانبه است که توسط استودیو کپ‌کام (Capcom) ساخته شده است. بازی بازیکنان را برای شکار طیف گسترده‌ای از موجودات خارق العاده، از دایناسور‌های دراز تا هیولا‌های دریایی عظیم به چالش می‌کشد. به عنوان یک شکارچی در این دنیای پرمخاطره، باید طعمه خود را به دقت ردیابی و مطالعه کنید، منابعی را برای ساختن سلاح‌ها و زره‌های قدرتمند جمع‌آوری کنید و با بازیکنان دیگر به صورت آنلاین متحد شوید تا برخی از سخت‌ترین چالش‌های بازی را انجام دهید. در حالی که این بازی دارای تعداد زیادی موجودات دایناسور مانند است، انواع دیگری از هیولا‌ها نیز برای کشف کردن و نبرد با آن‌ها وجود دارد. بازی Monster Hunter World همراه با گیم‌پلی روان و محتوای فراوانش، حالت کوآپ آنلاین جذابی دارد.

