ناشر آثار گروه موسیقی BTS به دنبال سرمایه‌گذاری در بازی‌های ویدیویی است

گفتنی است که هایب یک غول سرگرمی کره‌ای است که ناشر آثار گروه بسیار محبوب BTS نیز محسوب می‌شود و چندین لیبل موسیقی را در بازار‌های مختلف اداره می‌کند. در این میان Hybe IM به عنوان بخش بازی‌های ویدیویی این شرکت، در‌آوریل سال ۲۰۲۲ تشکیل شده است. کسب سرمایه‌ی ۸۰ میلیون دلاری توسط Makers Fund و سایر شرکت‌ها از جمله IMM Investment و هایب انجام شده است. این پول برای گسترش قابلیت‌های انتشار و توسعه Hybe IM استفاده خواهد شد.

این شرکت تاکنون دو بازی موبایلی، از جمله بازی اکشن ریتمیک Rhythm Hive و BTS Island: In the SEOM Puzzle و همچنین بازی نقش‌آفرینی RPG Astra: Knights of Veda را برای رایانه‌های شخصی منتشر کرده است. این شرکت همچنین قرار است بازی فانتزی Re:write by Macovill را نیز منتشر کند.

سال گذشته، Hybe IM و هایت هر دو روی استودیوی کره‌ای Aqua Tree سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که اوایل سال جاری نیز روی یک استودیوی کره‌ای دیگر با نام Action Square سرمایه‌گذاری کردند. وویونگ چانگ (Wooyong Chung)، رئیس HYBE IM، گفته است:

این سرمایه‌گذاری قابل توجه نقطه عطفی برای HYBE IM در تقویت رقابت ما در صنعت بازی‌های جهانی است. با حمایت Makers Fund ،IMM Investment و هایب، ما برای رشد و نوآوری پایدار تلاش خواهیم کرد و موقعیت خود را به عنوان یک شرکت بازی با خدمات کامل مستحکم خواهیم کرد.

در هر صورت سرمایه‌گذاری یکی از شرکت‌های بزرگ کره‌ای که بیشتر روی صنعت موسیقی متمرکز است، نشان می‌دهد که صنعت بازی‌های ویدیویی گوهر ارزشمندی است که کسی نمی‌خواهد آن را از دست بدهد و ظاهرا کره نیز در این راه به کشورهایی مانند عربستان که در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این زمینه انجام داده، پیوسته است.

منبع: Gameindustry.biz

نوشته ناشر آثار گروه موسیقی BTS به دنبال سرمایه‌گذاری در بازی‌های ویدیویی است اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala