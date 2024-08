God of War؛ چرا آتریوس به مانند الی شخصیت مهمی نشد

شاید سوال شود چرا شخصیت Atreus در بازی God of War نتوانست به مانند Ellie به فردی ماندگار تبدیل شود. در این نوشته قصد داریم به چرایی این موضوع بپردازیم.

نویسنده اعتقاد دارد که تغییر لازمه بقا برای این سری است اما یک تغییر اصولی نه صرفا یک تغییر!

پیش گفتار

شخصیت مکمل در آثار هنری، به ویژه در داستان‌های روایی، نقشی بسیار فراتر از صرفاً یک حضور جانبی دارد. البته چگونگی پیاده‌سازی این شخصیت به دلیل دخالت تکنولوژی تنها به قلم و چینش سکانس‌ها توسط کارگردان محدود نمی‌شود بلکه امروزه هوش مصنوعی در این امر بسیار تاثیر گذار است. این شخصیت‌ها، باتوجه به مسئولیتی که به آن‌ها سپرده شده (محدوده در نظر بگیرید)، تونایی بیرون کشیدن یک بعد دیگر از کالبد و ارزیابی عمق کارکتر را به دوش می‌کشند. آن‌ها پل‌هایی هستند که شخصیت اصلی را به دنیای پیرامونش پیوند می‌زنند و زمینه‌ای فراهم می‌آورند تا ابعاد مختلف شخصیت قهرمان و جهان‌بینی او بیشتر و بهتر به تصویر کشیده شود. در اغلب موارد، این شخصیت مکمل چون آیینه‌ای عمل می‌کند که قهرمان در آن، ویژگی‌هایی از جمله تناقضات، ضعف‌ها و حتی توانایی‌های نهفته‌ی خود را بازمی‌یابد. این شخصیت‌ها که بیشتر تصوری کم اهمیت در دید مخاطب یا باورشان دارند، اگر به درستی نمایش داده شوند به نقطه‌ای عطف تبدیل خواهند شد. در نگاهی دیگر، شخصیت مکمل گاهی به عنوان یک یک ترازو در داستان عمل می‌کند تا عدالت را برقرار سازد، که این عدالت لازمه یک شرط بسیار دشوار است. این که خالقین حد حدود کارکتر اصلی، محیط، خط دیالوگ مرغوب و نگاهی گذرا به این مسئله نداشته باشند!



پس در پاسخ به این سوال که چرا اترئوس نتوانست موفق ظاهر شود باید گفت: اصل قضیه به شخصیت کریتوس باز می‌گردد.

منبع متن: gamefa