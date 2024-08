کامیلا مندس به فیلم Masters Of The Universe پیوست

به تازگی اعلام شد که کامیلا مندس، از ستارگان سریال Riverdale، به فیلم Masters Of The Universe پیوسته است. مجموعه‌ی Masters Of The Universe با عرضه‌ی چندین اکشن فیگور در سال ۱۹۸۲ معرفی شد و در سال ۱۹۸۳ سریالی انیمیشنی آن پخش شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. داستان این مجموعه درباره‌ی مبارزه‌ی هی‌من، […]