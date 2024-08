ویدیویی از پشت صحنه‌ی Transformers One منتشر شد

به تازگی ویدیویی از صداپیشگان و پشت صحنه‌ی انیمیشن Transformers One منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید. ویدیوی تازه‌ای از انیمیشن مورد انتظار Transformers One منتشر شده که در آن با صداپیشگان مطرح این انیمیشن آشنا می‌شویم و اینکه هر کدام از این صداپیشگان چه چیزی به شخصیت‌های انیمیشن Transformers One اضافه می‌کنند. […]