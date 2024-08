در سال ۲۰۱۰ پی‌یر کافین و کریس رناد توسط کمپانی یونیورسال و ایلومینیشن با بودجه کمتر از ۷۰ میلیون دلاری فرنچایزی را آغاز کردند که پس از گذشت ۱۴ سال، روز به روز طرفداران بیشتری کسب کرده و اکنون به یک برند مهم در دنیای انیمیشن تبدیل شده است.

این فرنچایز تاکنون حدود ۵.۵ میلیارد دلار در گیشه سینما بدست آورده! الان از هر کسی که حتی علاقه چندانی به دنیای انیمیشن ندارد هم که بپرسید؛ احتمالا گرو و دستیاران زرد کوچکش (مینیون‌ها) را می‌شناسد!

شاید خود پی‌یر کافین هم وقتی مینیون‌ها را خلق کرد فکر نمی‌کرد که فرنچایز او برای ۶امین انیمیشنش به قدری محبوبیت داشته باشد که در زمان رقابت با غول‌هایی مثل Inside Out 2 و Deadpool & Wolverine کماکان یکی از جاذبه‌های مهم گیشه‌های سراسر جهان باشد. انیمیشن Despicable Me 4 تا به امروز بالای ۸۰۰ میلیون دلار فروخته است و به سومین فیلم پرفروش سال در باکس آفیس جهانی تبدیل شده است. این مهم در حالی است که در سال ۲۰۲۴ فیلم‌هایی مثل Dune 2، Mad Max: Furiosa، Kung Fu Panda 4، Kingdom of the Planet of the Apes، A Quiet Place: Day One، Godzilla X Kong: The New Empire، The Garfield Movie، Ghostbusters: Frozen Empire اکران شده‌اند اما در گیشه عملکرد به مراتب ضعیفتری از آن داشته‌اند! شایان توجه است که تمامی فیلم‌های نام برده شده برخاسته از فرنچایزی مهم در هالیوود هستند و اینکه «من نفرت انگیز ۴» توانسته چنین رقیبانی را کنار بزند؛ بی هیچ حرف بیش‌وکمی نشان از محبوبیت بسیار بالای این فرنچایز دارد.

