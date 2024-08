بازیگران بیشتری به فیلم sentimental value اضافه شدند

فیلم Sentimental Value، که در حال حاضر در دست تولید است، برخی از بزرگ‌ترین اسامی حاضر در هالیوود را به لیست بازیگران خود اضافه کرد.

پیش از این، طی یک مصاحبه، حضور رنی رینسو در این اثر تایید شده بود. Sentimental Value پروژه‌ی بعدی ترایر است. وی پیش از این فیلم رومانتیک کمدی درام The Worst Person in the World را کارگردانی کرده بود. این اثر نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد. رینسو در همین عنوان نقش اصلی را بازی کرد. او باری دیگر در Sentimental Value با ترایر همکاری می‌کند. پروسه‌ی تولید Sentimental Value چندی پیش در آسلو آغاز شد.

بر اساس مطالب سایت Deadline، رینسو (که به تازگی در A Different Man استودیوی A24 ایفای نقش کرده بود) به لیست بازیگران این اثر که شامل استلان اسکارزگارد، الی فنینگ و اینگا ابسداتر لیلیس می‌شوند می‌پیوندد. اسکارزگارد به تازگی در آثار تحسین‌شده‌ی بسیاری حضور داشت. Breaking the Waves، Insomnia، The Girl with the Dragon Tattoo، Good Will Hunting، Andor، Dune، Chernobyl و عناوین بیشمار دیگر در لیست آثاری که او در آنها ایفای نقش کرده قرار دارند.

فنینگ نیز از سال‌های اول خود در نقطه‌ی توجه سینما قرار داشته است. وی در فیلم‌ها و سریال‌های تحسین‌شده‌ای چون Super 8، Rainy Day in New York، ۲۰th Century Women و The Great بازی کرد. لیلیس نیز بازیگر زن تازه‌واردی‌ست که در حال رشد و پیشرفت است. او در عناوینی چون Women in Oversized Men’s Shirts، Young and Promising و A Beautiful Life پلتفرم نتفلیکس حضور داشت.

سایت Deadline شرح داستانی برای Sentimental Value منتشر کرد:

داستانی احساسی، پرمعنی و بعضاً خنده‌دار درباره‌ی کشف خانواده، خاطرات و قدرت غیرقابل وصف هنر در انتظار مخاطبین است. در مرکز توجه داستان، یک بازیگر تئاتر به نام نوا (رینسو) و خواهر او به نام اگنس (لیلیس) قرار دارند. پدر این دو شخصیت به نام گوستاو (اسکارزگارد) پس از مدتی طولانی، به زندگی آنها بازمی‌گردد. وی که کارگردان فیلمی سرشناس بوده، حالا در حال تلاش برای بازگشت به نقطه‌ی اوج خود است. او قصد دارد تا با پیشنهاد نقش اصلی به نورا، رابطه‌ی خود با دخترش را بهتر کند. اما نورا هیچ علاقه‌ای به حضور در فیلم و حتی ارتباط با پدر خود ندارد. فنینگ نقش یک ستاره‌ی فیلم بینام را ایفا خواهد کرد. این فیلم توسط ماریا اکرود و آندریا برنستن اتمار تهیه خواهد شد. ناتانیال کارمیتز، جولیت اسکرامک، جنین جکاوسکی، جوناس دورنباخ، سیسه گرام یورگنسن و لیزت جونجیک تهیه‌کنندگان همکار این اثر خواهند بود. جزئیات دیگری هنوز درباره‌ی Sentimental Value منتشر نشده است.

منبع: Coming Soon