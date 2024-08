از برنامه ایکس باکس برای مراسم Gamescom رونمایی شد

طبق اعلام رسمی، بازی‌های Indiana Jones، Life is Strange: Double Exposure، Microsoft Flight Simulator 2024 و Forza Horizon 5 در مراسم Gamescom حاضر خواهند بود. برنامه کامل ایکس باکس در این مراسم را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید: پیش‌تر حضور بازی Indiana Jones and the Great Circle در افتتاحیه Gamescom تایید شده بود. به گفته […]

